PROJET DE LOI ANTI-BRISEURS DE GRÈVE : DES PROPOSITIONS DÉMESURÉES QUI VONT NUIRE AUX ENTREPRISES ET AUX CITOYENS CANADIENS

MONTRÉAL, le 9 nov. 2023 /CNW/ - Le Conseil patronat du Québec (CPQ) rejette du revers de la main le projet de loi anti-briseurs de grève déposé aujourd'hui par le ministre Seamus O'Regan. Aucun fait ne justifiait une intervention gouvernementale à cet égard sinon la faiblesse du gouvernement fédéral minoritaire face au NPD. D'ailleurs en janvier dernier, le CPQ s'était fortement opposé à l'idée que le gouvernement canadien dépose un projet de loi en ce sens.

En effet, le CPQ a déposé un mémoire , en plus de se présenter aux consultations du gouvernement, pour proposer des recommandations visant à éviter les arrêts de travail. Il a aussi mis en garde le gouvernement que cette loi allait déséquilibrer les rapports de force dans les négociations au détriment des entreprises. Alors que les grèves ne se comptent plus et s'enchainent, notamment dans le secteur du transport, le ministre décide tout de même d'aller de l'avant avec une telle législation.

« C'est à se demander jusqu'où le gouvernement fédéral cèdera au chantage pour s'assurer de rester au pouvoir et ce, au détriment des entreprises. En plus d'aller de l'avant avec ce projet de loi, le gouvernement rajoute une couche en incluant l'interdiction d'utiliser les travailleurs de remplacement en télétravail et en imposant des amendes salées aux entreprises. Ce projet de loi envoie un très mauvais signal aux entreprises et aura des impacts importants sur la stabilité des chaînes d'approvisionnement, les emplois et les services donnés à la population », déclare Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

« Il est faux de prétendre que ce projet de loi va diminuer le nombre de conflits alors que nous avions proposé des solutions qui allaient améliorer les relations de travail », ajoute Marie-Claude Perrault, vice-présidente - Travail, santé-sécurité et affaires juridiques au CPQ.

Rappelons qu'au cours des dernières années, la réputation du Canada s'est détériorée à la suite de nombreuses grèves qui ont fragilisé les chaînes d'approvisionnement. Cette nouvelle pièce législative aura pour conséquence d'accélérer la tendance, de rendre plus difficile l'attraction d'investissements privés étrangers et affectera, sans contredit, les relations commerciales.

Le CPQ prendra le temps d'analyser en profondeur chacun des aspects du projet de loi et compte participer activement aux discussions.

