PROJET DE LOI 69 : LE CPQ RÉITÈRE QUE LA RÉGIE DE L'ÉNERGIE DOIT DEMEURER UN VÉRITABLE ORGANISME DE SURVEILLANCE

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - À moins d'une semaine de la fin de la session parlementaire, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) exprime ses préoccupations quant à la réduction des pouvoirs de la Régie de l'énergie proposée récemment par le gouvernement dans le cadre de l'étude du projet de loi 69, Loi assurant la gouvernance responsable des ressources énergétiques et modifiant diverses dispositions législatives.

« Il est impératif de trouver un équilibre entre la transparence, une surveillance adéquate et la flexibilité nécessaire à Hydro-Québec pour réaliser ses projets. Les modifications proposées sont majeures et viennent diluer significativement le rôle de la Régie de l'énergie. En matière d'énergie, la prévisibilité, la transparence et l'équilibre entre les parties sont essentiels. En retirant des pouvoirs à la Régie sans consultation suffisante, nous politisons le dossier de l'énergie et compromettons un processus éprouvé sur lequel les acteurs économiques s'appuient pour planifier leurs investissements à long terme », souligne Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche du CPQ et économiste en chef.

Parmi les amendements proposés, certains permettraient au gouvernement de fixer par décret les hausses de tarifs d'électricité pour les clients résidentiels, empiétant ainsi sur le rôle traditionnel de la Régie et refilant la facture à la clientèle des secteurs industriel et commercial. D'autres élargiraient la marge de manœuvre du gouvernement, au détriment d'une supervision indépendante.

Le CPQ invite le gouvernement à reconsidérer le contenu et le rythme de son projet de loi, et à accorder le temps nécessaire à une analyse sérieuse et inclusive dans l'intérêt d'une transition énergétique harmonieuse et de la compétitivité de l'économie du Québec.

