Projet de loi 67 sur l'élargissement des professions : L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires salue la volonté du gouvernement d'accroître l'autonomie professionnelle des pharmaciens

MONTRÉAL, le 4 juin 2024 /CNW/ - L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires (AQPP) salue le dépôt, par la ministre Sonia Lebel, du projet de loi 67 visant notamment à élargir le rôle des pharmaciens en première ligne de soins et à accroître leur autonomie dans leur pratique professionnelle. L'inclusion des pharmaciens dans ce premier volet du projet de loi démontre encore une fois la confiance du gouvernement envers la profession.

L'AQPP procède actuellement à l'analyse de ce projet de loi, mais, au premier abord, se réjouit de la volonté du gouvernement de miser davantage sur le jugement professionnel des pharmaciens. « Les pharmaciens devraient pouvoir aller jusqu'au bout de leurs compétences, pour le bénéfice et la sécurité du patient, » souligne Benoit Morin, président de l'AQPP. Par exemple, le retrait de la limite de temps pour renouveler les ordonnances de maladies chroniques ou encore la possibilité pour les pharmaciens de prescrire et d'initier certains traitements pour des conditions courantes amèneraient une plus grande agilité et une meilleure fluidité en officine pour les patients qui se rendent déjà en pharmacie en première ressource.

Le pharmacien, en tant qu'expert du médicament, est bien positionné pour ajuster les traitements et prendre en charge la santé du patient dans son ensemble, évitant ainsi des consultations médicales supplémentaires.

« Nous sommes fiers de la confiance accordée par le gouvernement aux pharmaciens en tant que professionnels de la santé et manifestons notre ouverture à collaborer dans la poursuite de ce dossier. »

Plusieurs étapes avant l'élargissement des activités cliniques en pharmacie

Avant la mise en œuvre de l'élargissement de certaines pratiques professionnelles en pharmacie, le projet de loi devra d'abord être adopté et des négociations auront lieu entre le gouvernement et l'AQPP. D'autres modalités devront également être prises en compte, dont la couverture des frais associés à divers tests de dépistage en pharmacie, tels que le dépistage du streptocoque et de la COVID-19, afin de faciliter l'accès aux services.

Étant donné qu'il reste certaines étapes avant l'application de ces mesures, la population devra faire preuve de patience avant de bénéficier de l'accessibilité accrue visée par cette initiative. Dans l'attente, une panoplie de services cliniques en lien avec certaines conditions mineures, la santé voyage, la vaccination, la santé de la femme, la santé sexuelle et plus encore sont déjà accessibles en pharmacie. Une liste complète est disponible sur le site de l'AQPP.

À propos de l'AQPP

L'Association québécoise des pharmaciens propriétaires, constituée en vertu de la Loi sur les syndicats professionnels, est la seule association qui représente les pharmaciens propriétaires du Québec auprès des organismes officiels et du gouvernement. Elle regroupe les 2 031 pharmaciens propriétaires des 1 906 pharmacies du Québec, qu'ils soient affiliés ou non à une chaîne ou à une bannière commerciale. Employant près de 49 000 personnes partout dans la province, la pharmacie communautaire constitue l'un des plus importants employeurs privés du Québec. Plus d'un million de consultations sont effectuées en pharmacie chaque semaine, ce qui fait du pharmacien l'un des professionnels de la santé les plus disponibles et appréciés au Québec.

Suivez-nous sur Facebook et sur Twitter.

SOURCE Association québécoise des pharmaciens propriétaires

Renseignements: Association québécoise des pharmaciens propriétaires, Ligne médias : 438 887-0519, [email protected]