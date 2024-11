Projet de loi 67 adopté : une étape historique pour l'accès aux soins pour la population et la pratique de la pharmacie

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - L'Ordre des pharmaciens du Québec salue l'adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi 67. En plus de faire évoluer le Code des professions, cette réforme majeure du cadre légal de la profession de pharmacien au Québec permettra d'élargir substantiellement l'autonomie professionnelle des pharmacien(ne)s, dans le but d'offrir une plus grande accessibilité aux services pharmaceutiques pour la population.

« L'adoption de ce projet de loi est une étape historique qui fait du Québec un leader mondial en matière de pratique de la pharmacie , a déclaré Jean-François Desgagné, président de l'Ordre. Cette réforme amènera des avancées qui augmenteront l'accès aux soins de première ligne pour la population, notamment en matière de prescription pour des conditions de santé courante, de prolongation d'ordonnances et de substitution de médicaments. »

L'Ordre travaille actuellement avec l'Office des professions du Québec à l'élaboration des règlements qui viendront préciser et encadrer ces nouvelles responsabilités. Parmi celles-ci, on peut prévoir :

- Le retrait des délais pour la prolongation d'ordonnance;

- La prescription de médicaments de façon plus large;

- L'administration de médicaments à des fins thérapeutiques;

- La substitution de médicaments dans plus de circonstances.

De plus, ce projet de loi donnera la possibilité aux pharmaciens et pharmaciennes détenteurs d'une maîtrise en pharmacothérapie avancée d'exercer à la hauteur de leurs compétences. « Cette avancée contribuera à uniformiser l'offre de soins et services pharmaceutiques dans les établissements de santé du Québec », a poursuivi Jean-François Desgagné.

Une adoption progressive

Même lorsque les règlements d'application seront en vigueur, l'adoption de ces nouvelles activités sera progressive, les pharmaciens et pharmaciennes devant les intégrer et prévoir des changements organisationnels, dans un contexte de pénurie de main d'œuvre.

C'est d'ailleurs pourquoi l'Ordre demande au gouvernement de reprendre les travaux de planification de la main d'œuvre pour son secteur. De la même manière, l'Ordre souhaite poursuivre sa collaboration avec le ministère de la Santé et des Services sociaux lorsque viendra le temps d'annoncer l'entrée en vigueur des nouvelles activités professionnelles afin de coordonner les messages et assurer une bonne compréhension des nouveaux services disponibles pour la population.

