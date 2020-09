Projet de loi 66 : « Un pas dans la bonne direction qui demande certaines améliorations » selon le CPQ

MONTRÉAL, le 23 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Suite à la présentation du Projet de loi no 66 Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue la volonté du gouvernement du Québec d'accélérer les projets d'infrastructures en réduisant les obstacles administratifs tout en renforçant l'agilité du processus actuel.

Le CPQ rappelle que dans le contexte d'une relance économique plus que nécessaire, les investissements publics seront indispensables pour compenser la baisse des investissements privés et soutenir les entreprises d'ici, notamment dans le secteur de la construction.

« Le gouvernement va investir massivement pour stimuler l'économie à travers des nouveaux projets d'infrastructures et propose des approches qui devraient permettre d'accélérer certains processus tout en respectant les balises d'intégrité et de protection environnementale. C'est une bonne nouvelle pour l'économie du Québec », précise Karl Blackburn, président et chef de la direction du CPQ.

Bien que le CPQ prendra le temps d'analyser plus en détail le projet de loi, il est d'avis que certains éléments devraient nécessiter une attention particulière du gouvernement, notamment la question des délais de paiement qui ne semble pas réglée pour autant dans un contexte où les entreprises font face à une pénurie de main-d'œuvre, une baisse des liquidités et une augmentation des coûts des matériaux.

Également, le mode d'octroi des contrats publics devrait prendre en compte adéquatement des notions de qualité, de valeur et de durabilité des ouvrages. Ceci est d'autant plus vrai dans le cadre de la reprise économique et de la relance, et permet en même temps de répondre aux besoins de court terme tout en bâtissant pour le long terme. Il ne faut tomber dans le piège des économies à court terme qui s'avéreraient très coûteuses à long terme.

« Les projets à venir vont bénéficier à toutes les régions du Québec. C'est l'occasion de maximiser les impacts de ces investissements à venir au niveau de la performance économique, de l'environnement et de la durabilité » rappelle monsieur Blackburn.

