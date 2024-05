Projet de loi 65, Loi limitant le droit d'éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés : Le Gouvernement se trompe de moyens

MONTRÉAL, le 22 mai 2024 /CNW/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) estime que le Gouvernement se trompe de moyens avec le Projet de loi 65, Loi limitant le droit d'éviction des locateurs et renforçant la protection des locataires aînés.

Un projet de loi déposé seulement trois mois après l'adoption de la loi 31 le 21 février 2024. "Un projet de loi qui aurait dû être reporté selon nous. En effet, la loi 31 a été adopté il y a 3 mois, pas 3 ans.... On ne connaît même pas encore les impacts des mesures restrictives et punitives qui viennent d'être adoptées." Selon Martin Messier, Président de l'APQ.

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) est d'accord que les ainés doivent être aidés et aussi accompagnés. Cependant nous sommes d'avis qu'une aide financière devrait leur être accordée, et pas seulement des mesures sur le logement. Les personnes ainées doivent aussi pouvoir se nourrir et se vêtir convenablement.

"Il est malheureux que les propriétaires de logements soient les seuls acteurs de la société à connaître de telles mesures. Les citoyens corporatifs et les chaînes de distribution alimentaire pourraient également être mis à disposition." d'ajouter Martin Messier.

Cette nouvelle loi s'applique à tous les propriétaires du Québec. Cela vient ternir l'intérêt pour l'investissement immobilier résidentiel en lançant un message que les propriétaires d'immeubles sont les seuls mis à contribution quand vient le temps de prendre soin des personnes plus démunies de notre société.

L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) déposera un mémoire et des recommandations dans le cadre du projet de loi 65.

