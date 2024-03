Projet de loi 51 : une assise importante pour davantage de productivité dans le secteur de la construction résidentielle

MONTRÉAL, le 14 mars 2024 /CNW/ - L'Association des professionnels de la construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) salue l'esprit du projet de loi 51, Loi modernisant l'industrie de la construction (Loi R-20), qui constitue une assise importante pour la modernisation du secteur.

Dans le cadre de sa comparution en commission parlementaire, l'Association a souligné la nécessité de moderniser l'industrie de la construction, notamment en favorisant une plus grande mobilité et une polyvalence accrue pour accroître la productivité, l'attractivité et la rétention dans l'industrie.

« Notre objectif est clair : faciliter le travail des entrepreneur.e.s du secteur résidentiel pour renforcer leur productivité. Cela passe par deux priorités : une plus grande mobilité et davantage de polyvalence pour les travailleurs et les travailleuses sur tous les bâtiments destinés à l'habitation », souligne Maxime Rodrigue, président-directeur général de l'APCHQ.

Dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre, le secteur résidentiel doit maximiser les ressources humaines déjà à sa disposition en favorisant une pleine mobilité des employeurs et des travailleurs et travailleuses dans les régions limitrophes. Cela faciliterait la libre circulation, permettant ainsi à ces acteurs de choisir leur chantier en fonction de considérations géographiques ou personnelles. Cette flexibilité garantirait le droit au travail tout en favorisant la rétention de cette main-d'œuvre qualifiée, capable de livrer des contrats en toute conformité réglementaire, ce qui entraînerait des gains de productivité.

En ce qui concerne la polyvalence, l'Association demande une répartition des tâches de finition entre certains métiers sur tous les chantiers résidentiels, au même titre que pour les projets non assujettis à la Loi R-20. Afin de permettre aux travailleurs et aux travailleuses d'élargir leurs champs de compétences, l'APCHQ prône une formation initiale et une formation par expérience sur les chantiers. La polyvalence permettrait ainsi d'optimiser l'affectation de la main-d'œuvre pour accélérer les chantiers, engrangeant des gains de productivité, tout en maintenant la qualité.

Le secteur résidentiel : un enjeu majeur pour l'économie québécoise

Pour loger les ménages, il est crucial de mettre en place des mesures législatives qui allègent le fardeau administratif et réglementaire des entrepreneur.e.s, qui améliorent la qualité des bâtiments, qui favorisent l'innovation, l'efficacité et la rapidité dans la livraison des unités construites, dans un souci de durabilité des travaux et dans le respect des impératifs de sécurité qui doivent prévaloir sur les chantiers.

Une économie ne peut se développer sans loger convenablement sa population. Par conséquent, il faut construire vite tout en maintenant la qualité des travaux. Cette modernisation devrait permettre une amélioration de l'efficacité globale pour l'industrie, car la société québécoise en dépend.

L'APCHQ rappelle les recommandations qu'elle a présentées lors du dépôt de son mémoire :

Permettre la pleine mobilité dans les régions limitrophes pour le secteur résidentiel, sans limitation au statut ou au nombre d'heures travaillées;

Créer une polyvalence ouverte à tous les travaux de finition afin de reproduire, dans le secteur résidentiel, la même polyvalence qui s'applique aux activités de finition réalisées sur des projets non assujettis à la Loi R-20;

Poursuivre la réflexion quant à l'application de la rétroactivité;

Favoriser toutes les mesures qui mènent à la diplomation afin de faciliter l'accès et la rétention à l'industrie en développant l'alternance travail-études dans les DEP ainsi que l'apprentissage par expérience;

Redéfinir le secteur résidentiel afin de reconnaître l'usage principalement domiciliaire et que tous les bâtiments du secteur résidentiel soient couverts par la même définition.

