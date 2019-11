Projet de loi 31 - Une étape supplémentaire de franchie

MONTRÉAL, le 28 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'étude détaillée du projet de loi 31 ayant pris fin hier, l'Ordre des pharmaciens du Québec souligne cette étape supplémentaire de franchie. Certains amendements apportés au projet de loi, comme la possibilité de substituer un médicament pour un autre en cas d'allergie ou lors d'un retrait de marché, ainsi que l'élargissement de la population pouvant se faire vacciner en pharmacie contribueront à améliorer la fluidité dans le système de santé et l'accès aux soins pour la population.

L'Ordre souhaite une adoption du projet de loi d'ici la fin du présent exercice parlementaire afin que le processus réglementaire qui en découle puisse se mettre en marche rapidement.

L'accessibilité aux nouveaux services professionnels des pharmaciens passe notamment par l'accessibilité financière pour les patients. En ce sens, l'Ordre réitère l'importance d'aller de l'avant avec l'abolition des frais imposés aux patients sur les services offerts en pharmacie, non seulement pour la vaccination, mais également pour tous les autres services cliniques comme la prolongation d'ordonnances ou la prescription de médicaments.

Dans cette optique, l'Ordre appelle à un rapprochement des parties négociantes afin que le fruit d'un travail intense et fructueux permette à la population de bénéficier rapidement des nouvelles possibilités offertes par le projet de loi 31.

À propos de l'Ordre des pharmaciens du Québec

L'Ordre des pharmaciens du Québec a pour mission de veiller à la protection du public en encourageant les pratiques pharmaceutiques de qualité et en faisant la promotion de l'usage approprié des médicaments au sein de la société. Il regroupe plus de 9000 pharmaciens œuvrant tant en pharmacie privé, qu'en établissement de santé ou au sein de milieux non traditionnels.

SOURCE Ordre des pharmaciens du Québec

Renseignements: Julie Villeneuve, directrice des communications, jvilleneuve@opq.org, Bureau : 514 284-9588, poste 310, Cell. : 514 808-5556

Related Links

http://www.opq.org/