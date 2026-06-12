Projet de loi 23 : le travail acharné d'Elisabeth Prass mène à des bonifications essentielles pour les usagers et leurs proches

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - À la suite de l'adoption du projet de loi 23 visant la révision de la loi P-38, la députée de D'Arcy-McGee, Elisabeth Prass, dresse un bilan positif des travaux parlementaires. Au cours des six dernières semaines, l'équipe libérale a mené un travail soutenu en commission parlementaire pour amener le gouvernement à faire des compromis et à adopter des amendements cruciaux.

Grâce à cet effort rigoureux, le Parti libéral du Québec (PLQ) a obtenu des avancées concrètes pour les patients et leurs familles, notamment :

La reconnaissance formelle du rôle primordial que peuvent jouer les proches;

L'obligation légale pour la ministre de déposer, cinq ans après l'adoption, un rapport sur l'application de la loi afin d'évaluer l'opportunité de maintenir ou de modifier la réforme;

L'élargissement de la collecte de données permettant de mieux mesurer l'impact des nouvelles mesures sur le terrain;

La garantie de la présence d'un usager lors de l'élaboration de l'entente-cadre nationale.

Devant l'impasse temporelle qui menaçait l'adoption de cette réforme, l'opposition officielle a choisi l'action et le pragmatisme. Contrairement aux affirmations du Parti Québécois, l'équipe libérale s'est rapidement activée pour trouver des voies de passage et des compromis viables afin que cette loi primordiale puisse voir le jour avant la fin de la session.

Citations :

« Dès le début des travaux sur la révision de la loi P-38, notre priorité a été de faire entendre la voix des patients et de leurs familles. Les amendements que nous avons obtenus garantissent que les proches seront reconnus à leur juste valeur dans ce processus. De plus, avec notre amendement qui exige que le gouvernement dépose un rapport d'application après cinq ans, nous n'aurons pas à attendre un autre 30 ans pour revoir la loi. Je suis extrêmement fière de ce travail acharné qui place la dignité humaine au cœur de cette réforme. »

- Elisabeth Prass, députée de D'Arcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de services sociaux

« Une réforme d'une telle ampleur, qui touche aux droits fondamentaux des personnes les plus vulnérables de notre société, exige une rigueur juridique irréprochable. En forçant le gouvernement à inclure une révision obligatoire dans cinq ans et en exigeant une collecte de données plus vaste, nous nous sommes assurés de mettre en place des garde-fous essentiels pour l'avenir. »

- André A. Morin, député de l'Acadie et porte-parole de l'opposition officielle en matière de justice

SOURCE Aile parlementaire du Parti libéral du Québec

Sources : Audrée Meessen-Pinard, Attachée de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 819-347-8332, [email protected]; William Huynh-Jan, Attaché de presse, Aile parlementaire de l'opposition officielle, 514-229-9955, [email protected]