Projet de loi 14 sur la sécurité publique - L'UMQ préoccupée par les répercussions sur les finances municipales

QUÉBEC, le 6 avril 2023 /CNW/ - L'Union des municipalités du Québec (UMQ) a participé aujourd'hui à la commission parlementaire sur le projet de loi no 14, Loi modifiant diverses dispositions relatives à la sécurité publique et édictant la Loi visant à aider à retrouver des personnes disparues, déposé par le ministre de la Sécurité publique, monsieur François Bonnardel.

À cette occasion, l'Union a partagé certaines inquiétudes sur les répercussions financières que pourraient occasionner la mouture actuelle du projet de loi, spécifiquement sur la possibilité d'établir, par règlement, des lignes directrices à tout sujet relatif à l'activité policière.

« Par exemple, on pourrait demander une formation continue pour les policières et policiers. C'est extrêmement important pour assurer la qualité des services policiers, mais ce sont les finances municipales qui seront à nouveau sous pression », a déclaré le président de la Commission de la sécurité publique de l'UMQ et maire de Shawinigan, monsieur Michel Angers.

Dans cette perspective, l'Union a notamment proposé aux parlementaires d'amender le projet de loi afin d'obliger le ministère de la Sécurité publique à analyser les impacts financiers sur les municipalités de tout nouveau règlement et de prévoir des mesures d'atténuation ou de compensation pour les municipalités.

Le mémoire comprenant les recommandations détaillées de l'UMQ par rapport au projet de loi 14 est disponible en ligne sur le site Internet de l'Union.

À propos de l'UMQ

Depuis plus de 100 ans, l'Union des municipalités du Québec (UMQ) (umq.qc.ca) rassemble les gouvernements de proximité de toutes les régions du Québec. Sa mission est d'exercer un leadership fort pour des gouvernements de proximité autonomes et efficaces. Elle mobilise l'expertise municipale, accompagne ses membres dans l'exercice de leurs compétences et valorise la démocratie municipale. Ses membres, qui représentent plus de 85 % de la population et du territoire du Québec, sont regroupés en caucus d'affinité : municipalités locales, municipalités de centralité, cités régionales, grandes villes et municipalités de la Métropole. Suivez l'UMQ sur Facebook, YouTube, Twitter et LinkedIn.

