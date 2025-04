Projet de loi 101 : des réponses attendues par les employeurs, mais certains enjeux demeurent

MONTRÉAL, le 24 avril 2025 /CNW/ - Le Conseil du patronat du Québec (CPQ) salue le dépôt du très attendu projet de loi 101, Loi visant l'amélioration de certaines lois du travail. Le texte législatif propose une série de modifications des lois du travail pour adresser des problèmes et des irritants qui découlent de l'application de certaines lois. s. Le CPQ est d'avis que le gouvernement aurait pu aller plus loin sur certains aspects.

« Le projet de loi répond à certaines préoccupations de longue date exprimées par les employeurs, notamment en matière de délais en arbitrage de griefs et de transparence syndicale. Il s'agit d'avancées concrètes qui peuvent améliorer l'efficacité du marché du travail et réduire certaines lourdeurs administratives. Toutefois, nous demeurons très déçus que les ajustements demandés au niveau de l'accès pour les employeurs aux éléments pertinents des dossiers médicaux des travailleurs afin de pouvoir effectuer une gestion saine et efficace des réclamations pour lésions professionnelles ne soient pas inclus au projet de loi. , déclare Marie-Claude Perreault, présidente et cheffe de la direction par intérim du CPQ.

Le CPQ apprécie la prise en compte de plusieurs de ses recommandations, comme l'accord d'un délai supplémentaire aux employeurs pour mettre en place les mécanismes de prévention s dans le cadre de la Loi modernisant le régime de santé et de sécurité du travail, ainsi que la déjudiciarisation du processus d'arbitrage des griefs pour favoriser le consensus entre les parties.

Le CPQ prendra le temps d'analyser en profondeur le projet de loi. Il compte déposer un mémoire et souhaite être invité à se prononcer lors des consultations particulières.

