Disponibilité d'une aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 18 févr. 2022 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet de liquéfaction de gaz naturel et de terminal maritime Ksi Lisims LNG, située à Wil Milit, sur l'île Pearse, en Colombie-Britannique.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation à la phase de planification de l'évaluation du projet, plus particulièrement l'examen et la formulation de commentaires sur la version provisoire des exigences en matière d'information qui serviront à orienter l'évaluation.

Les demandes reçues d'ici le 20 mars 2022 seront prises en compte.

Le projet est assujetti à la Loi sur l'évaluation d'impact fédérale et à l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique. L'Agence et le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique travaillent en coopération pendant la phase initiale de l'examen du projet.

Pour la prochaine étape, l'Agence déterminera si une évaluation d'impact fédérale est requise pour le projet. Si une évaluation est nécessaire, le Ministre de l'Environnement et du Changement climatique examinera la demande (en anglais seulement) du gouvernement de la Colombie-Britannique pour que la province mène l'évaluation au nom du gouvernement fédéral. Si cette demande est approuvée, l'Agence continuera à fournir de l'aide financière pour favoriser la participation des gens dans le cadre du processus substitué.

Pour présenter une demande d'aide financière, remplissez le Formulaire de demande pour la Phase de planification disponible sur le site Web de l'Agence (canada.ca/aeic) à la section Programmes d'aide financière. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact, au numéro de référence du registre 82797.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter l'équipe des relations avec les médias de l'Agence par courriel à [email protected] ou en composant le 343-549-3870.