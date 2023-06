Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 21 juin 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise actuellement une évaluation d'impact pour le projet de la route de raccordement du Nord, une route toutes saisons à usage multiple située dans le nord de l'Ontario.

Dans le cadre de l'étape préparatoire du processus d'évaluation d'impact, l'Agence invite les groupes autochtones et le public à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact (les lignes directrices provisoires) et la version provisoire du plan de participation du public (plan provisoire) et à formuler des commentaires sur ces documents.

Les lignes directrices provisoires décrivent les facteurs particuliers à prendre en compte dans l'évaluation du projet et fournissent aux promoteurs, la Première Nation de Marten Falls et la Première Nation de Webequie, des indications sur les études et les renseignements requis dans leur étude d'impact. Le plan provisoire explique comment le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen et fournit des détails sur les modalités et le moment où les possibilités de participation du public auront lieu pour chaque étape de l'évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 84331). Les versions provisoires des lignes directrices et du plan sont également disponibles sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 21 juillet 2023, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Séances d'information

L'Agence invite le public et les groupes autochtones à participer à une séance d'information en personne afin d'en savoir plus sur le projet, sur le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur les documents.

Séances d'information bilingues en personne :

Le 5 juillet 2023, de 19 h à 21 h (HE)

(Présentation à 19 h 30, suivie des discussions)

Holiday Inn Express

30, boulevard Algonquin Ouest

Timmins, Ontario





(Présentation à 19 h 30, suivie des discussions) Holiday Inn Express 30, boulevard Algonquin Ouest Le 11 juillet 2023, de 19 h à 21 h (HE)

(Présentation à 19 h 30, suivie des discussions)

Hôtel et centre de conférence Valhalla

1 Valhalla Inn Road

Thunder Bay, Ontario





(Présentation à 19 h 30, suivie des discussions) Hôtel et centre de conférence 1 Valhalla Inn Road Le 12 juillet 2023, de 19 h à 21 h (HE)

(Présentation à 19 h 30, suivie des discussions)

Légion royale canadienne, filiale Robert Frost #133

522 Main Street

Geraldton, Ontario

Pour obtenir plus de renseignements sur les séances d'information et pour vous inscrire, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le Registre ou communiquez avec l'Agence en utilisant l'adresse électronique du projet mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la deuxième période de consultation publique fédérale pour le projet. Le public et les groupes autochtones auront d'autres occasions de participer tout au long du processus d'évaluation d'impact.

Restez à l'affût en suivant l'Agence sur Twitter : @AEIC_IAAC #RouteDuNord

Quel est le projet proposé?

Les Premières Nations de Marten Falls et de Webequie proposent la construction et l'exploitation, y compris l'entretien, d'une route toutes saisons à usage multiple située dans le nord de l'Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet de la route de raccordement du Nord s'étendrait sur environ 117 à 164 kilomètres et traverserait la rivière Attawapiskat. Il relierait la route d'accès communautaire proposée de Marten Falls et la route d'approvisionnement proposée de Webequie. Le projet ferait partie d'un futur réseau routier toutes saisons reliant les activités d'exploitation minière dans la région du Cercle de feu au réseau routier provincial à Nakina, en Ontario.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe chargée des relations avec les médias de l'Agence en écrivant à [email protected], ou en composant le 343-549-3870.