Projet de GPL de Trigon Pacific - Avis public - Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet et possibilité d'aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 24 juin 2026 /CNW/ - Trigon Pacific Terminals ltée propose de construire, d'exploiter et de désaffecter une nouvelle installation de stockage et de transbordement de gaz de pétrole liquéfié (GPL) située au port de Prince Rupert, en Colombie-Britannique. Tel qu'il est proposé, le projet de GPL de Trigon Pacific comprendrait la construction d'un maximum de 20 rampes de déchargement ferroviaires destinées à la réception de GPL, notamment du propane et du butane. Le GPL serait entreposé dans des réservoirs d'une capacité maximale de 158 000 m3 avant d'être transféré sur des navires en vue de son exportation vers les marchés internationaux. Ce projet comprendrait le développement d'une friche industrielle existante et l'exploitation des infrastructures existantes, y compris la jetée de Trigon et les bras de chargement du GPL.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des observations sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente susceptible d'aider à la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer un sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90557) pour :

Soumettre des commentaires en ligne (date limite pour présenter des commentaires : 23 h 59, le 24 juillet 2026);

Présenter une demande de l'aide financière pour soutenir votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation (date limite de dépôt des demandes : le 24 juillet 2026 ); et

); et S'abonner pour recevoir des notifications relatives au projet.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le bias de son Programme d'aide financière aux participants. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1-866-582-1884.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].