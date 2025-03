Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 31 mars 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) tient une période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision pour le projet de GNL Cedar, une installation de traitement flottante de gaz naturel liquéfié (GNL) et un terminal d'exportation maritime près de Kitimat, en Colombie-Britannique.

Pourquoi l'AEIC tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque le projet a été approuvé en 2023, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique à émis une déclaration de décision assortie de conditions juridiquement contraignantes que Cedar LNG Partners LP. (le promoteur) doit respecter tout au long de la durée de vie du projet, notamment en informant l'AEIC des modifications proposées au projet.

Le promoteur propose d'agrandir la zone du terminal maritime pour englober les lignes d'amarrage et les ancres du système d'amarrage de l'installation. Il propose également d'ajouter une nouvelle ligne électrique de distribution et l'option d'un autre tracé de ligne de transmission, qui aurait une emprise plus large. Ces modifications n'entraîneraient pas de changements dans la capacité de production ou de stockage de l'installation de GNL.

Comment puis-je participer?

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner l'analyse de ce changement, qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision. Veuillez noter que cette période de consultation porte strictement sur les modifications à la déclaration de décision. L'approbation du projet ne peut être modifiée.

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 30 avril 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected].

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80208). La version provisoire du rapport d'analyse de l'AEIC et la présentation du promoteur au sujet des modifications proposées au projet sont également affichés sur le Registre.

Pour de plus amples renseignements sur l'étape après la décision, veuillez consulter le site Web de l'AEIC à canada.ca/aeic ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Restez à l'affût des dernières nouvelles en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC #GNLCedar

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour les demandes des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC par courriel à [email protected] ou en composant le 343-549-3870.