OTTAWA, ON, le 26 janv. 2022 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation au processus d'évaluation d'impact du projet de GNL Cedar , une installation de traitement flottante de gaz naturel liquéfié et un terminal d'exportation maritime situé près de Kitimat, en Colombie-Britannique.

Le projet est assujetti à la Loi sur l'évaluation d'impact fédérale et à l'Environmental Assessment Act de la Colombie-Britannique et fait l'objet d'un processus d'examen substitué. Cela signifie que le gouvernement de la Colombie-Britannique réalise l'évaluation d'impact au nom de l'Agence et fournit un processus d'évaluation unique qui répond aux exigences des gouvernements provincial et fédéral.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes de l'évaluation du projet, qui comprennent l'examen de la demande du promoteur et le rapport provisoire d'évaluation d'impact et des conditions potentielles, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.

Les demandes reçues d'ici le 25 février 2022 seront prises en compte.

Pour présenter une demande d'aide financière, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

De plus amples renseignements sur le projet sont disponibles sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact, au numéro de référence du registre 80208.

