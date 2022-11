Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 17 nov. 2022 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) tient une période de consultation publique dans le cadre de l'étape suivant la décision du projet de gaz naturel liquéfié Woodfibre, une installation de liquéfaction de gaz naturel et un terminal maritime situés à sept kilomètres au sud-ouest de Squamish, en Colombie-Britannique, sur la rive nord-ouest de la baie Howe.

Pourquoi l'Agence organise-t-elle une période de consultation publique?

Lorsque le projet a été approuvé en 2016, il a été soumis à des conditions juridiquement contraignantes que le promoteur, Woodfibre LNG limitée, doit respecter pendant toute la durée du projet.

Après avoir examiné les préoccupations soulevées par le promoteur concernant la faisabilité technique de plusieurs exigences, l'Agence propose des changements à certaines conditions énumérées dans la déclaration de décision pour le projet. Ceux-ci consistent notamment en une révision des seuils de bruit sous-marin et des limites d'exclusion pour la protection des mammifères marins pendant la construction, ainsi qu'en une clarification des exigences en matière d'atténuation et de surveillance des effets négatifs du projet sur la qualité de l'eau. L'Agence a effectué une analyse des effets environnementaux associés à ces changements proposés et a conclu que les changements n'augmenteraient pas la mesure dans laquelle les effets du projet, tels qu'évalués au cours de l'évaluation environnementale, sont négatifs, car les mammifères marins et la santé humaine resteraient protégés.

Comment puis-je participer?

L'Agence demande maintenant au public et aux groupes autochtones d'examiner la version provisoire du rapport d'analyse et à fournir des commentaires sur les changements proposés aux conditions.

Les commentaires écrits, dans l'une ou l'autre des langues officielles, seront acceptés jusqu'au 19 décembre 2022. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier de projet.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80060). Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Pour en savoir plus sur l'étape suivant la décision, consultez le site Web de l'Agence à l'adresse suivante : canada.ca/iaac.

