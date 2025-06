Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 12 juin 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réalisent une évaluation intégrée pour le projet de centrale nucléaire Bruce C, une nouvelle centrale nucléaire sur le site de Bruce Power près de la municipalité de Kincardine, en Ontario.

Dans le cadre de l'étape préparatoire de l'évaluation intégrée, l'AEIC et la CCSN invitent les nations et les communautés autochtones et le public à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisées intégrées relatives à l'étude d'impact (version provisoire des lignes directrices intégrées) et la version provisoire du plan de participation du public (version provisoire du plan de participation) et à soumettre des commentaires à leur sujet.

La version provisoire des lignes directrices intégrées décrit les éléments propres au projet qui seront pris en compte dans l'évaluation et sert à orienter le promoteur (Bruce Power) quant aux études et renseignements nécessaires à son étude d'impact, ainsi qu'à sa demande de permis de préparation de l'emplacement. La version provisoire du plan de participation explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen et fournit des détails sur le moment où auront lieu les possibilités de participation du public et la façon dont elles se tiendront à chaque étape de l'évaluation intégrée.

Le projet fait l'objet d'une évaluation intégrée afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L'AEIC et la CCSN collaborent dans le cadre de l'évaluation intégrée afin d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 88771). Les versions provisoires des lignes directrices intégrées et du plan de participation y sont également accessibles. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse : [email protected].

Soumettez vos commentaires en ligne d'ici le 11 juillet 2025, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier du projet.

Les commentaires écrits peuvent être envoyés à l'adresse suivante :

Projet de centrale nucléaire Bruce C

Agence d'évaluation d'impact du Canada

160, rue Elgin, 22e étage

Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Séances d'information

L'AEIC et la CCSN invitent les nations et communautés autochtones et le public à participer à une séance d'information pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation intégrée et la façon de présenter des commentaires sur les documents provisoires.

Séances d'information portes ouvertes (bilingue) :

Mercredi le 25 juin 2025 de 10 h 00 à 20 h 00 | Le Plex, Rotary Salle A

600, promenade Tomlinson, Port Elgin ( Ontario ) N0H 2C0





600, promenade Tomlinson, ( ) N0H 2C0 Jeudi le 26 juin 2025 de 10 h 00 à 20 h 00 | Centre Davidson

601, rue Durham , Kincardine ( Ontario ) N2Z 1L7

Séances virtuelles (par Zoom; bilingue) :

Jeudi le 19 juin 2025 de 12 h 00 à 14 h 00 HE

Mardi le 8 juillet 2025 de 19 h 00 à 21 h 00 HE

Pour savoir comment participer à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le Registre et cliquez sur « Séances d'informations ». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC en utilisant l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Les opportunités de participation futures seront annoncées à une date ultérieure.

Restez à l'affût en suivant l'AEIC et la CCSN sur X : @AEIC_IAAC, @CCSN_CNSC #BruceC ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Pour en savoir plus sur l'AEIC et la Loi sur l'évaluation d'impact, visitez le site canada.ca/aeic. Pour en savoir plus sur la CCSN et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, visitez le site https://www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra/

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias auprès de l'AEIC, veuillez communiquer avec l'AEIC par courriel à [email protected]. Pour toute demande de renseignements des médias auprès de la CCSN, veuillez envoyer un courriel à [email protected]