Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 15 mai 2023 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet de forage exploratoire Tilt Cove , situé à environ 300 kilomètres au sud-est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans l'océan Atlantique.

Les peuples autochtones et le public sont invités à formuler des commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets tels que présentés dans le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet , sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80177). Le résume de l'étude d'impact environnemental est aussi disponible sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected] .

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 14 juin 2023 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la deuxième de trois occasions offertes au public pour formuler des commentaires sur l'évaluation environnementale de ce projet.

Quel est le projet proposé?

Suncor Energy Inc. propose de réaliser un projet de forage exploratoire dans le cadre de son permis d'exploration extracôtière dans le bassin Jeanne d'Arc, situé à environ 300 kilomètres au sud-est de St. John's, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans l'océan Atlantique. Tel qu'il est proposé, le projet de forage exploratoire Tilt Cove sera réalisé sur une période de neuf ans et permettra au promoteur d'établir la présence, la nature et les quantités de ressources potentielles d'hydrocarbures dans les zones visées par le permis d'exploration 1161.

