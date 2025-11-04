Projet de construction du parc éolien de Grosse-Île dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine - Le BAPE annonce une nouvelle période d'information publique

QUÉBEC, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) annonce la tenue d'une nouvelle période d'information publique sur le projet de construction du parc éolien de Grosse-Île dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine qui se tiendra du 19 novembre au 19 décembre 2025.

Les personnes qui souhaitent rester informées sur le projet peuvent s'abonner dès maintenant à l'alerte dossier en visitant la page du dossier sur le site Web du BAPE. Elles pourront ainsi recevoir par courriel toutes les informations en lien avec cette période d'information.

À propos du BAPE

Depuis 1978, le BAPE informe et consulte la population sur des projets et sur toute question relative à l'environnement que lui confie le ministre responsable de l'Environnement et qui pourraient avoir des répercussions sur son milieu ou sur sa qualité de vie. Organisme gouvernemental impartial, il enquête et avise le gouvernement afin d'éclairer sa prise de décision.

