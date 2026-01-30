Le BAPE publie son rapport sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station

QUÉBEC, le 30 janv. 2026 /CNW/ - À la demande du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Benoit Charette, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) publie son rapport d'audience publique sur le projet d'agrandissement du lieu d'enfouissement technique d'Hébertville-Station par la Régie des matières résiduelles du Lac-Saint-Jean.

La commission chargée d'examiner le projet était composée d'Antoine Morissette, président, et de Stella Leney, commissaire. Son mandat d'une durée de quatre mois s'est déroulé du 15 septembre 2025 au 15 janvier 2026.

Le rapport contient une synthèse des opinions exprimées par les participantes et participants ainsi que l'analyse, les constats et les avis de la commission.

Deux documents qui synthétisent le rapport sont également rendus disponibles : le résumé En un clin d'œil le fait sur une page, tandis que Les faits saillants offrent davantage de détails, notamment sur les constats et avis de la commission.

Liens rapides

En un clin d'œil

Les faits saillants

Rapport complet

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Josiane Ouellet, conseillère en communication, 581 925-0658, 1 800 463-4732, [email protected]