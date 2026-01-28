Projet de construction du parc éolien de Grosse-Île dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine - L'audience publique débute le 10 février 2026

QUÉBEC, le 28 janv. 2026 /CNW/ - La commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Mireille Paul, présidente, et de Stella Leney, commissaire, annonce le début de la première partie de l'audience publique sur le projet de construction du parc éolien de Grosse-Île sur le territoire de la municipalité de Grosse-Île, dans la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, par Parc éolien de Grosse-Île S.E.C., à compter du 10 février 2026.

L'audience publique est divisée en deux parties. La première partie a pour but de permettre aux participantes et participants, ainsi qu'aux membres de la commission, de poser des questions pour s'informer sur le projet. Elle se tient en présence de l'initiateur du projet et de spécialistes provenant de différents ministères ou organismes.

La deuxième partie est l'occasion pour toute personne, municipalité, organisme ou groupe de s'exprimer sur le projet, que ce soit verbalement ou à l'écrit. Tous les détails concernant les modalités de participation seront communiqués prochainement.

Début de la première partie de l'audience publique le mardi 10 février 2026 à 18 h 30 heure des Îles, 17 h 30 heure de l'Est, au gymnase de l'école de la Grosse-Île, aussi en direct sur le site Web du BAPE;

Dès le 11 février, les séances publiques se poursuivent à la salle communautaire de Cap-aux-Meules à 19 h, heure des Îles, 18 h, heure de l'Est, et en direct sur le site Web du BAPE;

Lors des séances de la première partie, toute personne intéressée pourra poser ses questions après s'être inscrite au registre disponible sur place et en ligne;

Des séances pourront s'ajouter selon la participation et les besoins de la commission;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE; Registre des évaluations environnementales; Centre de consultation temporaire situé à la bibliothèque Jean-Lapierre de Havre-aux-Maisons.



