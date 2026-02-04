Projet d'agrandissement de l'usine de fabrication de matériaux énergétiques General Dynamics à Salaberry-de-Valleyfield

L'audience publique débute le 17 février 2026

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - La commission d'enquête du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE), composée de Prunelle Thibault-Bédard, présidente, et de Marie-Eve Fortin, commissaire, annonce le début de la première partie de l'audience publique sur le projet d'agrandissement de l'usine de fabrication de matériaux énergétiques sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield par General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada Valleyfield inc. à compter du 17 février 2026.

L'audience publique est divisée en deux parties. La première partie a pour but de permettre aux participantes et participants, ainsi qu'aux membres de la commission de poser des questions pour s'informer sur le projet. Elle se tient en présence de l'initiateur du projet et de spécialistes provenant de différents ministères ou organismes.

La deuxième partie est l'occasion pour toute personne, municipalité, organisme ou groupe de s'exprimer sur le projet, que ce soit verbalement ou à l'écrit. Tous les détails concernant les modalités de participation seront communiqués prochainement.

À retenir

Début de la première partie de l'audience publique le 17 février 2026 à 19 h à l'Hôtel MOCO Valleyfield, salon Empire (40, avenue du Centenaire, Salaberry-de-Valleyfield), aussi en direct sur le site Web du BAPE;

Des séances pourront s'ajouter selon la participation et les besoins de la commission;

Lors des séances de la première partie, toute personne intéressée pourra poser ses questions après s'être inscrite au registre disponible sur place et en ligne;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE; Centre de consultation temporaire situé à la bibliothèque Armand-Frappier, succursale Valleyfield au 80, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (version papier et accès Web).



Liens utiles

Page Web du dossier

Comment se déroule la première partie?

Facebook X LinkedIn YouTube

SOURCE Bureau d'audiences publiques sur l'environnement

Source : Mayeul Garitey, conseiller en communication, 581 925-0699, 1 800 463-4732, [email protected]