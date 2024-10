OTTAWA, ON, le 7 oct. 2024 /CNW/ - CTI Plus Resources Ltd. (le promoteur) propose de construire une nouvelle mine de charbon métallurgique à ciel ouvert située à environ 47 kilomètres au sud-ouest de Chetwynd, en Colombie-Britannique.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) et le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (le BEE) travaillent en collaboration sur l'étape initiale de l'examen du projet. À cet effet, vous êtes invité à examiner la description initiale du projet (disponible en anglais seulement) et à présenter vos commentaires. Un document de synthèse, en anglais ou en français, est disponible sur la page du projet dans le Registre (numéro de référence 88867).

La période de consultation de 30 jours commence le 7 octobre 2024 et prend fin le 6 novembre 2024, à 23 h 59.

Les commentaires reçus serviront à la préparation d'un sommaire conjoint des questions et de la mobilisation qui sera remis au promoteur. Le promoteur devra fournir une réponse à ce sommaire, et l'AEIC tiendra compte de celle-ci pour décider si une évaluation d'impact fédérale est requise. Les commentaires ne doivent être soumis qu'une seule fois à l'AEIC ou au BEE pour être pris en compte à la fois dans les processus d'évaluation d'impact fédéral et provincial. Les commentaires sont considérés comme publics et seront publiés en ligne. Les rétroactions envoyées à l'AEIC peuvent être soumises en anglais ou en français.

Pour fournir un commentaire, vous pouvez consulter l'un des sites Web suivants :

Le registre canadien d'évaluation d'impact à canada.ca/rcei (numéro de référence 88867). Les participants qui souhaitent apporter leur contribution dans un autre format peuvent contacter l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected] .

. Le site Web officiel du Bureau d'évaluation environnementale à l'adresse suivante : engage.eao.gov.bc.ca/RockyCreek-EE (en anglais seulement).

Séances d'information

Pour en savoir plus, participez à l'un des événements suivants :

Journées portes ouvertes en personne (en anglais) Mardi 16 octobre, de 16 h à 19 h (HNR)

Centre de loisirs de Chetwynd

Salle Tamarack

4512, Rue Access Nord

Chetwynd (Colombie-Britannique)

Mercredi 17 octobre, de 16 h à 19 h (HNR)

Centre communautaire de Tumbler Ridge

Salle 5

340, Rue Front

Tumbler Ridge (Colombie-Britannique) Séance d'information virtuelle (en anglais) • Jeudi 18 avril, 12 h à 14 h (HNR)



Pour vous inscrire à la session virtuelle, veuillez

consulter les pages suivantes :

engage.eao.gov.bc.ca/RockyCreek-EE (en anglais

seulement) ou canada.ca/aeic-registre Une séance d'information virtuelle en français est

disponible sur demande.

La journée portes ouvertes en personne comprendra des kiosques d'information pour donner un aperçu du projet ainsi que sur les processus d'évaluation. Des fonctionnaires fédéraux et provinciaux ainsi que le promoteur seront disponibles pour répondre aux questions. La séance d'information virtuelle comprendra une présentation du projet et des processus d'évaluation, suivie d'une période de questions.

Demande de substitution

Le gouvernement de la Colombie-Britannique a demandé que la réalisation du processus d'évaluation d'impact fédéral, si elle est justifiée, soit confiée à la province. Si le ministre fédéral de l'Environnement et du Changement climatique consent à la demande, le BEE effectuera l'évaluation d'impact du projet au nom de l'AEIC, respectant ainsi les exigences des lois fédérale et provinciale. L'AEIC cherche également à recueillir vos commentaires au sujet de cette demande (disponible en anglais seulement).

Pour plus de renseignements sur l'AEIC, le projet et le processus d'examen fédéral, veuillez consulter le site Web de l'AEIC au www.canada.ca/aeic. Pour plus de renseignements sur le projet et le processus d'évaluation provinciale, veuillez consulter le site Web du BEE au www.gov.bc.ca/eao (en anglais seulement).

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus fédéral, veuillez écrire à l'adresse [email protected], ou composer le 343-549-3870. Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus provincial, veuillez composer le 250-953-3834.