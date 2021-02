Projet de charbon cokéfiable Crown Mountain - Disponibilité d'une aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 1er févr. 2021 /CNW/ - Une aide financière fournie par l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) est mise à la disposition du public et des groupes autochtones pour favoriser leur participation à l'évaluation environnementale fédérale du projet de charbon cokéfiable Crown Mountain, situé dans la vallée de la rivière Elk, à environ 12 kilomètres du district de Sparwood, dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes de l'évaluation environnementale du projet. Les prochaines étapes comprennent l'examen de l'étude d'impact environnemental ou son résumé, la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale et les conditions potentielles formulées dans le cadre de l'évaluation environnementale, ainsi que la formulation de commentaires sur ces documents.

Les demandes reçues d'ici le 3 mars 2021 seront prises en compte. Les bénéficiaires et le montant de l'aide financière accordée seront publiés à une date ultérieure sur la page Web du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact.

L'Agence est consciente qu'il est plus difficile de mobiliser le public de manière significative et de mener des consultations auprès des Autochtones compte tenu des circonstances découlant de la COVID-19. L'Agence continue d'évaluer la situation, d'ajuster les activités de consultation et d'offrir la flexibilité nécessaire afin de donner la priorité à la santé et à la sécurité de tous les Canadiens et consulter les groupes concernés de manière significative.

Pour présenter une demande d'aide financière, compléter le Formulaire de demande - Évaluation environnementale effectuée par l'Agence sur le site Web de l'Agence au canada.ca/aeic à la section Programmes d'aide financière. Pour plus d'informations, veuillez communiquer avec le Programme d'aide financière aux participants en écrivant au [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, 343-549-3870, [email protected]

