Période de consultation publique

OTTAWA, ON, le 29 janv. 2024 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) et le Bureau d'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (le BEE) collaborent afin d'examiner le projet de charbon cokéfiable Crown Mountain. Proposé par NWP Coal Canada Ltd. (le promoteur), le projet prévoit l'exploitation d'une mine de charbon métallurgique à ciel ouvert dans la région d'Elk Valley, à 12 kilomètres au nord-est de Sparwood, en Colombie-Britannique.

Nous vous invitons à examiner l'étude d'impact environnemental (EIE) / demande du promoteur et à fournir des commentaires. Le document présente les effets potentiels du projet sur l'environnement et les mesures proposées pour les atténuer.

Veuillez fournir vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles au plus tard à 11 h 59 le 28 février 2024. Tous les commentaires reçus par l'Agence ou le BEE sont du domaine public et seront publiés en ligne.

Les commentaires reçus serviront à la préparation d'un rapport d'évaluation environnementale fédéral et d'un rapport d'évaluation provincial pour le projet et contribueront à orienter les prochaines étapes du processus d'examen du projet.

Pour fournir un commentaire, vous pouvez consulter l'un des sites Web suivants :

Le registre canadien d'évaluation d'impact à canada.ca/aeic-registre (numéro de référence 80087). Un résumé de l'ÉIE / demande du promoteur est disponible en anglais ou en français. Les participants qui souhaitent apporter leur contribution dans un autre format peuvent contacter l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected] .

. Le site Web officiel du Bureau d'évaluation environnementale à l'adresse suivante : gov.bc.ca/EAOPublicComments (en anglais seulement).

Séances d'information

Pour en savoir plus, participez à l'un des événements suivants :

Journées portes ouvertes en personne Mardi 13 février, de 12 h à 15 h (HR) (en anglais)

Prestige Rocky Mountain Resort

Baker Salon and Van Horne Salon

209, rue Van Horne sud

Cranbrook (Colombie-Britannique) V1C 6R9

Mercredi 14 février, de 16 h à 19 h (HR) (en anglais)

Causeway Bay Hotels Sparwood

Emerald Room

102, Red Cedar Road

Sparwood (Colombie-Britannique) V0B 2G0 Séance d'information virtuelle Mercredi 21 février, de 17 h à 19 h (HR) (en anglais) Pour vous inscrire à la session virtuelle, veuillez consulter les pages suivantes : gov.bc.ca/EAOPublicCommentsmailto: (en anglais seulement) ou https://iaac-aeic.gc.ca/050/evaluations/proj/80087?culture=fr-CA. Une séance d'information virtuelle en français est disponible sur demande.

Les séances comprendront des informations sur le projet ainsi que sur le processus d'évaluation. Des fonctionnaires fédéraux et provinciaux ainsi que le promoteur seront également disponibles pour répondre aux questions.

Pour plus de renseignements sur l'Agence, le projet et le processus d'examen fédéral, veuillez consulter le site canada.ca/aeic. Pour plus de renseignements sur le projet et le processus d'évaluation provinciale, veuillez consulter le site gov.bc.ca/eao (en anglais seulement).

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus fédéral, veuillez écrire à l'adresse [email protected], ou composer le 343-549-3870. Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus provincial, veuillez composer le 250-953-3834.