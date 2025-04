OTTAWA, ON, le 14 avril 2025 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

Energy Alberta, une entreprise du secteur privé basée en Alberta, propose de construire une nouvelle centrale nucléaire située au nord de la ville de Peace River, en Alberta.

Le Projet de centrale nucléaire de Rivière-la-Paix fait l'objet d'une évaluation intégrée afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) collaborent dans le cadre de l'évaluation intégrée afin d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

L'AEIC et la CCSN invitent les nations et communautés autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Ces commentaires doivent être fondés sur le savoir local, régional ou autochtone du site ou du milieu environnant, ou fournir tout autre renseignement pertinent susceptible de soutenir la réalisation de l'évaluation. Cette rétroaction permettra à l'AEIC et à la CCSN de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89430). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 14 mai 2025, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier du projet.

Des exemplaires imprimés du résumé de la description initiale du projet peuvent également être consultés aux endroits suivants :

Hôtel de ville de Peace River , 9911, 100 e Rue, Peace River ( Alberta )

Bureau municipal de Northern Sunrise County, 135, rue Sunrise, Peace River ( Alberta )

Bureau municipal de County of Northern Lights, 600, 7e Avenue Nord-Ouest, Manning ( Alberta )

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information

Tous ceux qui sont intéressées, sont invités à participer à une séance d'information virtuelle pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation intégrée et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Le 23 avril 2025, de 12 h à 13 h HR (anglais)

Le 23 avril 2025, de 19 h 30 à 20 h 30 HR (anglais)

Le 24 avril 2025, de 12 h à 13 h HR (français)

Pour vous renseigner sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquez sur « Séances d'information ». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Quel est le projet proposé?

Energy Alberta propose la construction de deux réacteurs nucléaires jumeaux CANDU MONARK, situés à environ 30 kilomètres au nord de la ville de Peace River, en Alberta. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale nucléaire de la rivière de la Paix couvrirait une superficie de 1 424 hectares et serait exploité pendant environ 70 ans. La centrale produira jusqu'à 4 800 mégawatts par an.

Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC @CCSN_CNSC #PeaceRiver ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Pour en savoir plus sur l'AEIC et la Loi sur l'évaluation d'impact, visitez le site canada.ca/aeic. Pour en savoir plus sur la CCSN et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, visitez le site www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias auprès de l'AEIC, veuillez envoyer un courriel à [email protected]. Pour toute demande de renseignements des médias auprès de la CCSN, veuillez envoyer un courriel à [email protected].