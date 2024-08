OTTAWA, ON, le 12 août 2024 /CNW/ - Bruce Power (le promoteur) propose de construire une nouvelle centrale nucléaire sur le site de la centrale nucléaire existante de Bruce Power près de Kincardine, en Ontario.

Le projet de centrale nucléaire Bruce C fait l'objet d'une évaluation intégrée afin de satisfaire aux exigences de la Loi sur l'évaluation d'impact et de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) et la Commission canadienne de sûreté nucléaire (la CCSN) collaborent dans le cadre de l'évaluation intégrée afin d'atteindre l'objectif « un projet, une évaluation ».

L'AEIC et la CCSN invitent les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Ces commentaires doivent être fondés sur le savoir local, régional ou autochtone du site ou du milieu environnant, ou fournir tout autre renseignement pertinent susceptible de soutenir la réalisation de l'évaluation. Cette rétroaction permettra à l'AEIC et à la CCSN de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 88771). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC par courriel à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 12 septembre 2024, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le dossier du projet.

Les commentaires écrits peuvent être envoyés à l'adresse suivante :

Projet de centrale nucléaire Bruce C

Agence d'évaluation d'impact du Canada

22e étage, Place Bell

160, rue Elgin

Ottawa (Ontario) K1A 0H3

Des exemplaires imprimés du résumé de la description initiale du projet peuvent également être consultés aux endroits suivants :

Bibliothèque publique de Tiverton , 50 rue King , Tiverton, Ontario

Bibliothèque publique de Kincardine , 727 rue Queen, Kincardine, Ontario

Bibliothèque publique de Port Elgin , 708 rue Goderich , Port Elgin, Ontario

, 708 rue , Centre administratif du comté de Bruce , 30 rue Park, Walkerton , Ontario

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le Registre. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'AEIC et la CCSN invitent les peuples autochtones et le public à participer à une séance d'information virtuelle sur Zoom pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation intégrée et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Le 20 août 2024, de 12 h à 13 h HE (anglais)

Le 20 août 2024, de 19 h 30 à 20 h 30 HE (anglais)

Le 21 août 2024, de 12 h à 13 h HE (français)

Pour savoir comment participer à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le Registre et cliquez sur « Séances d'informations ». Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC en utilisant l'adresse courriel du projet mentionné ci-dessus.

Quel est le projet proposé?

Bruce Power propose la préparation du site, la construction, l'exploitation et la désaffectation d'une nouvelle centrale nucléaire sur le site de la centrale nucléaire existante de Bruce Power, situé dans la municipalité de Kincardine, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale nucléaire Bruce C fournirait jusqu'à 4 800 mégawatts électriques de nouvelle capacité de production nucléaire en Ontario et serait exploité pendant 60 à 100 ans. Plusieurs technologies de réacteurs nucléaires seront envisagées pour le projet.

Pour en savoir plus sur l'AEIC et la Loi sur l'évaluation d'impact, visitez le site canada.ca/aeic. Pour en savoir plus sur la CCSN et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, visitez le site www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra

Pour toute demande de renseignements des médias auprès de l'AEIC, veuillez communiquer avec l'Agence par courriel à [email protected], ou par téléphone au 343-549-3870. Pour toute demande de renseignements des médias auprès de la CCSN, veuillez envoyer un courriel à [email protected].