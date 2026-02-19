Disponibilité d'une aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 19 févr. 2026 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) met à la disposition des peuples autochtones et du public une aide financière pour favoriser leur participation à l'évaluation d'impact intégrée du projet de centrale nucléaire Bruce C, une nouvelle centrale nucléaire située sur le site de la centrale nucléaire existante de Bruce Power près de Kincardine, en Ontario.

Cette aide financière est mise à la disposition des particuliers et des groupes admissibles pour favoriser leur participation aux prochaines étapes du processus d'évaluation d'impact. Les prochaines étapes comprennent l'examen et la formulation de commentaires sur le mandat provisoire de la commission d'examen et le résumé de l'étude d'impact du promoteur, la préparation et la participation à l'audience publique ainsi que de prendre part à toute opportunité de participation supplémentaire offerte par la commission d'examen.

Les demandes reçues d'ici le 23 mars 2026 seront prises en compte.

Pour plus d'informations sur le programme d'aide financière aux participants, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de demande, veuillez consulter la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre, numéro de référence 88771 et cliquez sur « Aide financière aux participants ». Vous pouvez également communiquer avec un représentant du programme d'aide financière aux participants en écrivant à [email protected] ou en composant le 1-866-582-1884. Les détails du projet et l'évaluation d'impact intégrée sont également disponibles sur la page d'accueil du projet.

Pour la prochaine étape, l'AEIC annoncera le début de la période de consultation publique sur le mandat provisoire de la commission d'examen.

Restez à l'affût sur le projet en suivant l'AEIC et la CCSN sur X: @AEIC_IAAC, @CCSN_CNSC #BruceC ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Pour en savoir plus sur l'AEIC et la Loi sur l'évaluation d'impact, visitez le site canada.ca/aeic. Pour en savoir plus sur la CCSN et la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, visitez le site www.cnsc-ccsn.gc.ca/fra.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias auprès de l'AEIC, veuillez communiquer avec l'Agence par courriel à [email protected]. Pour toute demande de renseignements des médias auprès de la CCSN, veuillez envoyer un courriel à [email protected].