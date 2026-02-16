Période de consultation publique sur la version provisoire du rapport et les conditions potentielles

OTTAWA, ON, le 16 févr. 2026 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le Projet de remplacement du barrage-pont Témiscamingue du Québec.



L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets environnementaux potentiels du projet et leurs importances, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les programmes de suivi.

L'AEIC sollicite également des commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si la ministre de l'Environnement publie une déclaration de décision qui autorise le projet à aller de l'avant.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80151). Le rapport provisoire et les conditions potentielles sont aussi disponibles sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Les commentaires seront acceptés jusqu'au 19 mars 2026 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet.

Y aura-t-il d'autres occasions de participer?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès des peuples autochtones et du public. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.



Restez à l'affût du projet en suivant l'AEIC sur X : @AEIC_IAAC, #BarragePontTémiscamingue ou abonnez-vous aux notifications du Registre canadien d'évaluation d'impact.

Quel est le projet proposé?

Services publics et Approvisionnement Canada propose de remplacer le barrage-pont Témiscamingue du Québec. Le barrage-pont enjambe la rivière des Outaouais et relie les provinces du Québec et de l'Ontario à Témiscaming et Thorne. La nouvelle structure comprendrait deux voies de circulation et un trottoir et permettrait de réguler les niveaux d'eau sur la rivière. Le barrage-pont mesurerait environ 75 mètres de long et comporterait 10 travées avec des vannes verticales. La construction s'étalerait sur 30 mois.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected].