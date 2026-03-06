OTTAWA, ON, le 6 mars 2026 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

TC Energy propose de construire et d'exploiter une installation de stockage d'énergie hydroélectrique par pompage située au centre d'instruction de la 4e Division du Canada, du ministère de la Défense nationale, près de Meaford (Ontario), dans la baie Nottawasaga. Tel que proposé, le projet stockerait l'électricité excédentaire du réseau en acheminant l'eau de la baie vers un réservoir. Cette eau serait ensuite rejetée dans la baie pour produire de l'électricité pendant les périodes de demande. L'installation aurait une capacité de production de 1 000 mégawatts et fonctionnerait indéfiniment.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente susceptible d'aider à la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer le sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Consultez la page d'accueil du projet sur le site Web du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 89803) afin :

de présenter vos commentaires en ligne ( date limite de présentation : le 6 avril 2026 à 23 h 59 );

); d'en apprendre plus sur l'aide financière offerte aux participants et de faire une demande afin d'appuyer votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation ( date limite de présentation des demandes : le 6 avril 2026 ); et,

); et, de vous inscrire pour recevoir des notifications.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

