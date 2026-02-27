OTTAWA, ON, le 27 févr. 2026 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) réalise une évaluation environnementale fédérale pour le projet aurifère Springpole, situé en Ontario.



L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à formuler des commentaires sur la version provisoire du rapport d'évaluation environnementale, qui comprend les conclusions et les recommandations de l'AEIC concernant les effets environnementaux potentiels du projet et leurs importances, ainsi que les mesures d'atténuation proposées et les programmes de suivi.

L'AEIC sollicite également des commentaires sur la version provisoire des conditions potentielles. Une fois finalisées, les conditions auront force exécutoire pour le promoteur si la ministre de l'Environnement publie une déclaration de décision qui autorise le projet d'aller de l'avant.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne en consultant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80149). Le rapport provisoire et les conditions potentielles sont aussi disponibles sur le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].



Les commentaires seront acceptés jusqu'au 29 mars 2026 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet.

Y aura-t-il d'autres occasions de participer?

Ce projet a fait l'objet de plusieurs consultations auprès des peuples autochtones et du public. Il s'agit de la dernière période de consultation publique du processus.



Quel est le projet proposé?

First Mining Gold Corp. propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or et d'argent à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, à environ 110 kilomètres au nord-est de Red Lake, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet aurifère Springpole aurait une capacité de production de minerai de 65 000 tonnes par jour pendant la durée de vie de la mine, estimée à 10 ans. L'usine métallurgique sur place aura une capacité d'admission de minerai de 30 000 tonnes par jour et serait exploitée pour une période de 10 ans.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

