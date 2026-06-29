Projet de capacité mobilisable de Brandon - Avis public - Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet et possibilité d'aide financière aux participants

OTTAWA, ON, le 29 juin 2026 /CNW/ - Manitoba Hydro propose l'agrandissement d'une centrale électrique existante alimentée au gaz naturel, située à Brandon, au Manitoba. Tel qu'il est proposé, le projet de capacité mobilisable de Brandon comprendrait l'aménagement de trois nouvelles turbines à combustion à simple cycle, ce qui devrait augmenter la capacité de production d'environ 750 MW. Le projet comprendrait également un gazoduc de 32 kilomètres, deux lignes de transport d'électricité totalisant 3,5 kilomètres, ainsi que des améliorations au poste de transport d'électricité existant. La durée d'exploitation prévue du projet est d'environ 30 ans.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des observations sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente susceptible d'aider à la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer un sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90571) pour :

Soumettre des commentaires en ligne ( date limite pour présenter des commentaires : 23 h 59, le 19 juillet 2026 );

); Présenter une demande de l'aide financière pour soutenir votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation ( date limite de dépôt des demandes : le 29 juillet 2026 );

); En savoir plus sur la séance d'information du 7 juillet. Vous êtes invités à assister à cette séance pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation et la manière de formuler des commentaires; et

S'abonner pour recevoir des notifications relatives au projet.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. L'AEIC remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leurs frais de participation à cette première période de consultation publique.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884