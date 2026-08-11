Le gouvernement du Canada rend une décision tôt dans le processus sur le projet de modernisation du quai du port de Botwood en Terre-Neuve-et-Labrador

OTTAWA, ON, le 11 août 2026 /CNW/ -- L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) a évalué le projet de modernisation du quai du port de Botwood en Terre-Neuve-et-Labrador, proposé à revitaliser l'infrastructure du terminal maritime du port de Botwood, situé sur la rive nord de la baie des Exploits, à Terre-Neuve-et-Labrador. AEIC a déterminé que ses effets négatifs potentiels relevant d'un domaine de compétence fédérale seraient limités ou traités par d'autres moyens.

Pour prendre sa décision au titre du paragraphe 16 de la Loi sur l'évaluation d'impact (LEI), l'AEIC a mobilisé d'autres instances, des experts fédéraux, des intervenants, le public et les peuples autochtones pour examiner la description du projet, déterminer les effets potentiels de compétence fédérale ainsi que les cadres pour le traitement des effets potentiels.

L'AEIC est d'avis que les effets négatifs potentiels du projet qui relèvent de la compétence fédérale seraient limités ou traités au moyen de la législation et de la réglementation fédérales et provinciales en vigueur. Celles-ci incluent, sans s'y limiter, de la Loi sur les pêches, la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, le Règlement sur les oiseaux migrateurs (2022), la Loi sur les espèces en péril, la Loi sur les eaux navigables canadiennes, la Loi sur la marine marchande du Canada, la Loi sur le pilotage, ainsi que par la Water Resources Act de Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur les ressources en eau), la Wild Life Act de Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur la faune), la Endangered Species Act de Terre-Neuve-et-Labrador (Loi sur les espèces en voie de disparition) et de la Historical Resources Act de Terre-Neuve-et-Labrador. (Loi sur les ressources historiques).

À la suite de l'évaluation initiale, une évaluation exhaustive n'est pas requise en vertu de la LEI et le processus d'évaluation d'impact fédéral est désormais terminé. Comme prochaine étape, Exploits Valley Port Corporation (le promoteur) devra s'assurer d'obtenir toutes les autorisations et permis provinciaux et fédéraux nécessaires à son projet.

Les documents et la liste des éléments pris en compte figurent dans l'avis de décision avec motifs tôt dans le processus de l'AEIC.

Faits en bref

Le projet de modernisation du quai du port de Botwood remplacerait l'infrastructure détériorée du quai de manière à permettre l'amarrage de navires ayant un tonnage de port en lourd de jusqu'à 60 000 tonnes.

Le projet inclurait le retrait ou la stabilisation des éléments structuraux dangereux, l'installation de nouveaux pieux d'acier ou de béton, des mises à jour des systèmes de communication et de sécurité ainsi que le resurfaçage des routes et des aires de dépôt existantes.

L'AEIC facilite le développement durable des grands projets assujettis à la Loi sur l'évaluation d'impact grâce à des évaluations efficaces et menées de manière ouverte. Ces évaluations permettent de déterminer des façons d'assurer la protection de l'environnement et des droits des Autochtones dans le contexte de la réalisation des projets. Pour appuyer les investissements requis dans de grands projets, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres instances pour l'atteinte de l'objectif « un projet, une évaluation ».

grâce à des évaluations efficaces et menées de manière ouverte. Ces évaluations permettent de déterminer des façons d'assurer la protection de l'environnement et des droits des Autochtones dans le contexte de la réalisation des projets. Pour appuyer les investissements requis dans de grands projets, nous travaillons en étroite collaboration avec d'autres instances pour l'atteinte de l'objectif « un projet, une évaluation ». De telles décisions garantissent l'efficacité du processus d'évaluation d'impact du Canada en permettant la détermination, tôt dans le processus, si une évaluation supplémentaire est requise ou non en vertu de la LEI.

Liens connexes

Suivez-nous sur X : @AEIC_IAAC, Facebook : Environnement et ressources naturelles au Canada, LinkedIn : Agence d'évaluation d'impact du Canada ou YouTube : @AEIC_IAAC.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources: Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, [email protected]