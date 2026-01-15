Période de consultation sur les versions provisoires des lignes directrices et des plans

OTTAWA, ON, le 15 janv. 2026 /CNW/ - EVR Operations Limited (le promoteur) propose de prolonger la durée de vie de sa mine de charbon métallurgique, Fording River Operations, située à environ 15 kilomètres au nord-est d'Elkford, en Colombie-Britannique.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) et le Bureau de l'évaluation environnementale de la Colombie-Britannique (le BEE) travaillent en collaboration sur l'étape initiale de l'examen du projet.

Dans le cadre du processus provincial, le BEE vous invite à consulter le site EPIC: Fording River Extension Project<> (en anglais seulement) afin d'examiner et à présenter vos commentaires sur :

la version provisoire des exigences en matière d'information à fournir dans la demande (EID) ( en anglais seulement ) qui décrit les facteurs propres au projet qui seront abordés dans l'évaluation, ainsi que les études et les renseignements à l'appui nécessaires; et

) qui décrit les facteurs propres au projet qui seront abordés dans l'évaluation, ainsi que les études et les renseignements à l'appui nécessaires; et la version provisoire du plan de délivrance de permis (en anglais seulement).

Dans le cadre du processus fédéral, l'AEIC vous invite à consulter la page du projet dans le Registre (numéro de référence 80702) afin d'examiner et à présenter vos commentaires sur :

la version provisoire de l'annexe fédérale à la version provisoire des EID qui indique les renseignements et les études nécessaires pour l'évaluation des possibles effets négatifs relevant d'un domaine de compétence fédérale qui ne sont pas déjà évalués par le processus provincial.

Le BEE et l'AEIC souhaitent également vos commentaires sur :

la version provisoire du plan conjoint d'évaluation et de mobilisation qui explique comment le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen et fournit des détails sur les modalités et le moment où les possibilités de participation du public auront lieu pour chaque étape de l'évaluation d'impact.

La période de consultation commence le 15 janvier 2026 et prend fin le 15 février 2026, à 23 h 59 HNP.

Les commentaires reçus serviront à finaliser les EID provinciales, l'annexe fédérale et les plans. Les documents seront ensuite remis au promoteur, EVR Operations Limited. Les commentaires ne doivent être présentés qu'une seule fois à l'AEIC ou au BEE pour être pris en compte à la fois dans les processus d'évaluation d'impact fédéral et provincial. Les commentaires sont considérés comme publics et seront publiés en ligne. Les commentaires envoyés à l'AEIC peuvent être présentés en anglais ou en français.

Pour fournir un commentaire, vous pouvez consulter l'un des sites Web suivants :

Le Registre canadien d'évaluation d'impact à canada.ca/rcei (numéro de référence 80702). Les participants qui souhaitent apporter leur contribution dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante : [email protected] .

. Le site Web officiel du Bureau de l'évaluation environnementale à l'adresse suivante : EPIC: Fording River Extension Project<> (en anglais seulement).

Séances d'information

Pour en savoir plus, participez à l'un des événements ci-dessous.

Séance d'information virtuelle (en anglais) Le jeudi 22 janvier 2026

de 12 h à 14 h (HNR) Pour vous inscrire à la séance virtuelle, veuillez

consulter la page suivante : EPIC: Fording River

Extension Project<> <>(en anglais seulement) Une séance d'information virtuelle en français est

disponible sur demande. Journées portes ouvertes en personne (en

anglais) Le mercredi 28 janvier 2026

de 17 h 30 à 20 h 30 (HNR)

Hôtel Causeway Bay - Salle Emerald

(102, Red Cedar Dr, Sparwood [C.-B.]) Le jeudi 29 janvier 2026

de 15 h 30 à 19 h (HNR)

Best Western - Salle de bal

(1622, 7th Avenue, Fernie [C.-B.])

Les journées portes ouvertes en personne comprendront des kiosques d'information pour donner des détails sur le projet ainsi que sur les processus d'évaluation. Des fonctionnaires fédéraux et provinciaux ainsi que le promoteur seront disponibles pour répondre aux questions. La séance d'information virtuelle comprendra une présentation du projet et des processus d'évaluation, suivie d'une période de questions.

Informations supplémentaires

Pour de plus amples renseignements sur l'AEIC, le projet et le processus de l'évaluation fédérale, veuillez consulter le site Web de l'AEIC au www.canada.ca/aeic. Pour de plus amples renseignements sur le projet et le processus d'évaluation provinciale, veuillez consulter le site Web du BEE au www.gov.bc.ca/eao (en anglais seulement).

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus fédéral, veuillez écrire à l'adresse [email protected]. Pour toute demande de renseignements des médias sur le processus provincial, veuillez communiquer avec [email protected].