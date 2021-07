Projet d'enfouissement de Saint-Nicéphore : la CAQ va à l'encontre des citoyens, de la municipalité, de la MRC et des tribunaux

QUÉBEC, le 7 juillet 2021 /CNW Telbec/ - Le site d'enfouissement Waste Management de Saint-Nicéphore de Drummondville, encore une fois aujourd'hui, divise la région et suscite beaucoup d'inquiétudes. En effet, un décret publié ce matin dans la Gazette officielle confirme l'agrandissement du site, et ce, malgré le jugement de la Cour supérieure rendu en février dernier. La CAQ utilise ce décret pour contrecarrer les droits de la municipalité, de la MRC et des citoyens et citoyennes.

L'opposition officielle dénonce vivement la façon dont le gouvernement caquiste a géré ce dossier et se demande où est donc le député local, Sébastien Schneeberger, pour défendre les intérêts de ses citoyennes et citoyens.

« La CAQ a demandé trop tard un BAPE générique sur les déchets ultimes dont les conclusions seront publiques en décembre 2021, alors que la capacité du site de Saint-Nicéphore sera atteinte en septembre 2021. Cette situation ne justifie néanmoins pas d'agir ainsi, à la pièce. Pourquoi la CAQ n'a-t-elle pas demandé un BAPE avant, et surtout, pourquoi demander ce type de BAPE si ce n'est pas pour l'utiliser et profiter de la vue d'ensemble, finalement ? Ce n'est que de la poudre aux yeux. Le ministre de l'Environnement Benoit Charrette ne veut pas réellement de vue d'ensemble et ses actions sont incohérentes. Cette façon de prendre des décisions à la pièce de la CAQ nous laisse croire à une totale désorganisation depuis 3 ans, soit, depuis son arrivée au pouvoir. Les citoyens et citoyennes sont inquiets, et pourtant, la seule réponse qu'on leur donne aujourd'hui, c'est de leur passer un projet controversé dans la gorge. Encore une fois, la CAQ contourne la volonté citoyenne, de la municipalité, de la MRC et des tribunaux. »

Isabelle Melançon, députée de Verdun et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement.

« En février dernier, dans un jugement de 116 pages, la Cour supérieure a rejeté la demande de Waste Management (WM) pour donner raison à la ville de Drummondville, laquelle représente de façon exemplaire l'ensemble de ses citoyens. Le gouvernement de la CAQ contourne une fois de plus les règles en utilisant par décret un moyen exceptionnel pour renverser ce jugement. Ainsi, la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, utilise la zone d'intervention spéciale (ZIS) et ce, unilatéralement. Aucun respect pour nos élus municipaux, alors que la majorité du conseil de ville s'est prononcé et comme l'ont déjà mentionné certains avocats, la décision prise ce matin par le gouvernement caquiste équivaut à l'arme nucléaire contre la municipalité. Mais où sont les représentants provinciaux locaux, dont le député de Drummond, Sébastien Scheeneberger et le ministre responsable de la région, André Lamontagne ? Nous devons comprendre qu'ils endossent une telle décision préjudiciable aux citoyens. »

Mme Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil et porte-parole de l'opposition officielle en matière d'affaires municipales

Si vous désirez faire part de vos commentaires au député local quant à cette décision exceptionnelle et unilatérale, voici les coordonnées du bureau de comté de M. Sébastien Schneeberger : 228, rue Heriot, Bureau 203, Drummondville (Québec) J2C 1K1 Téléphone : 819 475-4343. [email protected].



