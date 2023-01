Projet d'agriculture de proximité en serre pour l'autonomie alimentaire du Québec - Plus de 1,4 M$ octroyés à la Ferme Petit Brûlé pour la construction de la première serre en verre 100 % fabriquée au Québec

RIGAUD, QC, le 20 janv. 2023 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec, M. André Lamontagne, annonce une aide financière de plus de 1,4 M$ à la Ferme Petit Brûlé pour la construction de la première serre en verre entièrement fabriquée au Québec et destinée à la production de légumes biologiques variés.

Avec comme objectif de vendre plus de 1 300 paniers par semaine, les promoteurs produiront environ 120 tonnes de légumes biologiques annuellement, et ce, dès la première année d'activité. L'ajout de cette serre permettra à la Ferme Petit Brûlé d'être la seule entreprise agricole dans la région de la MRC de Vaudreuil-Soulanges à offrir des produits à longueur d'année. Elle est également la première ferme à viser un objectif de carboneutralité.

Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation consent une aide financière pouvant atteindre 730 000 $ issue du Programme d'aide financière pour favoriser le développement des serres. Il octroie également un montant de 600 000 $ en vertu du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles. De plus, Hydro-Québec a accordé un soutien financier de 78 000 $ en vertu du programme Produits agricoles efficaces - volet Éclairage à DEL.

« Je suis très fier du soutien de notre gouvernement à ce projet de serre en verre 100 % fabriquée au Québec. En visant prioritairement des marchés de proximité avec des produits locaux biologiques, la Ferme Petit Brûlé contribue à la vitalité de sa communauté. Notre objectif d'accroître l'autonomie alimentaire durable du Québec est un chantier important pour le dynamisme de nos régions. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

« L'annonce d'aujourd'hui est une excellente nouvelle pour la région! La Montérégie est déjà réputée pour être le garde-manger du Québec. Je suis heureuse de constater que les producteurs montérégiens ont la vision et la créativité nécessaires pour contribuer à la modernisation de l'agriculture. Leur leadership influencera certainement l'ensemble de l'industrie. Je les félicite! »

Marilyne Picard, députée de Soulanges

« Nous sommes fiers de la concrétisation de ce projet. Grâce à cette serre, la communauté pourra s'approvisionner en légumes frais 12 mois par année! La ferme écologique Petit Brûlé est un modèle d'agriculture durable pour et par la communauté qui respecte l'environnement. Grâce à nos partenaires, nous poursuivrons notre vision d'économie circulaire et d'approvisionnement local. »

David Théorêt et Marie-Pierre Gauthier, copropriétaires de la Ferme Petit Brûlé

Le Programme d'aide financière pour favoriser le développement des serres a été bonifié dans le cadre de la Stratégie de croissance des serres au Québec 2020-2025.

La Stratégie permettra d'offrir davantage de fruits et de légumes en serre en misant sur des sources d'énergie renouvelables reconnues pour leur faible empreinte environnementale.

L'objectif de la Stratégie est de doubler la superficie de fruits et de légumes en serre d'ici 2025, c'est-à-dire de passer de 123 à 246 hectares. À ce jour, on compte 71 hectares de nouvelles serres, dont 62 hectares de fruits et de légumes, soit un peu plus de 50 % de l'objectif.

Le secteur des fruits et légumes en serre a connu une croissance de ses recettes, passant de 94 M$ en 2011 à 215 M$ en 2021. Le volume de production a plus que doublé en passant de 22 486 à 57 331 tonnes.

Les objectifs du Programme de soutien au développement des entreprises serricoles sont d'accroître la production serricole québécoise par la stimulation des investissements, d'augmenter les superficies des serres sur le territoire québécois et de moderniser les installations serricoles existantes.

Dans le cadre du programme Produits agricoles efficaces - volet Éclairage à DEL, Hydro-Québec offre aux clients du marché agricole du Québec une remise à l'achat et à l'installation de certains produits agricoles efficaces.

