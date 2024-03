Période de consultation publique sur le résumé de la description initiale du projet

Que se passe-t-il?

Cando Rail & Terminals propose le projet d'agrandissement ouest du terminal ferroviaire de Cando Sturgeon, l'agrandissement d'un terminal ferroviaire existante située dans le comté de Sturgeon, en Alberta. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les peuples autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'Agence de préparer un sommaire des questions qui sera remis au promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le site du Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 87381). Le résumé de la description initiale du projet est aussi disponible sur le site du Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'Agence en écrivant à l'adresse suivante : [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 4 avril 2024 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu sur le site du Registre. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite les peuples autochtones et le public à participer à l'une des séances d'information virtuelles sur Zoom pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et les modalités de présentation des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Séances en anglais

Le 19 mars 2024 de 12 h à 13 h HR

Le 21 mars 2024 de 12 h à 13 h HR

Pour savoir comment participer à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquez sur « Séances d'information ». Une séance en français est disponible sur demande. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'Agence à l'adresse courriel du projet mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Les opportunités de participation futures seront annoncées à une date ultérieure.

Quel est le projet proposé?

Cando Rail and Terminals propose d'agrandir le projet du terminal ferroviaire de Cando Sturgeon, une installation de terminal ferroviaire existante située dans le comté de Sturgeon, à environ 23 kilomètres au nord-est d'Edmonton, en Alberta. Tel qu'il est proposé, le projet d'agrandissement ouest du terminal ferroviaire de Cando Sturgeon doublerait la superficie du terminal ferroviaire actuel en augmentant l'empreinte du projet d'environ 130 hectares. Le projet serait en exploitation pendant environ 50 ans et consisterait en une installation polyvalente et à service complet pour entreposer, trier, entretenir et transborder les wagons.

Informations supplémentaires

En octobre 2023, le ministre de l'Environnement et du Changement climatique a annoncé les orientations du gouvernement du Canada sur l'administration provisoire de la Loi sur l'évaluation d'impact (la LEI), à la suite de la récente décision de la Cour suprême du Canada concernant la constitutionnalité de la LEI. Conformément aux dispositions provisoires, la question de la poursuite ou non du processus d'évaluation d'impact du projet est laissée à la discrétion du promoteur. L'Agence reste déterminée à collaborer avec les promoteurs pour faire avancer l'évaluation des projets et discuter des exigences en matière de renseignements.

