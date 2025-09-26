Que se passe-t-il?

OTTAWA, ON, le 26 sept. 2025 /CNW/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'AEIC) tient une période de consultation publique sur les modifications proposées à la déclaration de décision pour le projet d'agrandissement du terminal portuaire de Contrecœur, au Québec.

Pourquoi l'AEIC tient-elle une période de consultation publique?

Lorsque l'évaluation du projet a été terminée en 2021, le projet a été assujetti à des conditions juridiquement contraignantes que le promoteur, l'Administration portuaire de Montréal, doit respecter pendant toute la durée du projet.

Les changements au projet concernent la mobilisation et la préparation du site, incluant le déboisement, la relocalisation du Fossé Noir, l'ajout d'une zone logistique composée d'installations de traitement d'eau et de stockage, ainsi que diverses infrastructures temporaires. Des travaux en milieu aquatique, tels que des modifications à la zone de dragage ainsi que la construction d'une estacade de glace, sont également prévus. La construction du quai comprendra des ajustements structuraux importants, notamment en ce qui concerne sa hauteur et ses fondations. La conclusion actuelle de l'analyse de l'AEIC est que ces changements n'entraîneraient pas d'effets négatifs importants relevant d'un domaine de compétence fédérale au-delà de ceux déjà indiqués dans le rapport d'évaluation environnementale. L'AEIC propose donc de modifier la déclaration de décision en fonction des changements au projet

Comment puis-je participer?

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à examiner l'analyse provisoire des changements proposés, qui comprend les modifications proposées à la déclaration de décision. Veuillez noter que cette période de consultation porte strictement sur l'analyse des changements proposés au projet et aux modifications connexes à la déclaration de décision-il n'est pas possible de modifier la décision elle-même.

Présentez vos commentaires en ligne d'ici le 17 octobre 2025 à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier du projet. Les participants qui souhaitent présenter leurs commentaires dans un autre format peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse [email protected].

Les commentaires doivent être présentés en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80116). La version provisoire du rapport d'analyse de l'AEIC et la soumission du promoteur au sujet des changements proposés au projet sont également affichées sur le Registre.

Pour en savoir plus sur l'étape post-décisionnelle, veuillez consulter le site Web de l'AEIC à canada.ca/aeic.

