OTTAWA, ON, le 7 janv. 2026 /CNW/ - TransAlta Corporation propose de construire une nouvelle centrale électrique alimentée au gaz naturel, située à environ 18 kilomètres au sud-ouest de Rimbey, en Alberta. Tel qu'il est proposé, le projet de centrale électrique au gaz naturel Flipi aurait une capacité de production d'électricité de 460 mégawatts et une technologie de turbine à gaz naturel à cycle combiné serait utilisée. On prévoit que le projet sera en exploitation durant 30 ans.

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) invite les peuples autochtones et le public à examiner le résumé de la description initiale du projet et à formuler des commentaires sur le projet proposé.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être fondés sur les connaissances locales, régionales ou autochtones du site ou du milieu environnant, ou fournir toute autre information pertinente pouvant appuyer la réalisation de cette évaluation. Les commentaires reçus aideront l'AEIC à préparer un sommaire des questions, à déterminer si une évaluation d'impact est nécessaire et à cibler ses interventions.

Visitez la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 90120) pour :

Soumettre des commentaires en ligne ( date limite pour présenter des commentaires : le 27 janvier 2026 à 23 h 59 );

); Vous renseigner sur les possibilités d'obtenir de l'aide financière pour soutenir votre participation à l'étape préparatoire de l'évaluation et présenter une demande ( date limite de dépôt des demandes : le 6 février 2026 );

); En savoir plus sur la prochaine séance d'information virtuelle qui aura lieu le 20 janvier 2026. Vous êtes invités à assister à cette séance pour en savoir plus sur le projet, le processus d'évaluation et la manière de formuler des commentaires; et,

S'abonner pour recevoir des notifications.

Les participants qui ont des questions sur l'évaluation ou qui souhaitent apporter leur contribution sous une forme différente peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à [email protected]. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le dossier du projet. L'AEIC soutient la participation aux évaluations par le biais de son Programme d'aide financière aux participants. Les questions portant sur ce programme doivent être envoyées par courriel à [email protected] ou par téléphone au 1‑866‑582‑1884.

Agence d'évaluation d'impact du Canada

