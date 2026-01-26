Projet d'agrandissement de l'usine de matériaux énergétiques General Dynamics à Salaberry-de-Valleyfield - Le BAPE est mandaté pour tenir une audience publique

QUÉBEC, le 26 janv. 2026 /CNW/ - Le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE) a reçu le mandat du ministre de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, Bernard Drainville, de tenir une audience publique sur le Projet d'agrandissement de l'usine de fabrication de matériaux énergétiques sur le territoire de la ville de Salaberry-de-Valleyfield par General Dynamics Produits de défense et Systèmes tactiques - Canada Valleyfield inc. Ce mandat débutera le 16 février 2026 et aura une durée maximale de quatre mois.

La commission d'enquête sera composée de Marie-Eve Fortin et de Prunelle Thibault-Bédard, qui agira à titre de présidente. Les curriculum vitae des commissaires peuvent être consultés sur le site Web du BAPE.

À retenir

Mandat d'audience publique du 16 février au 16 juin 2026;

Les détails entourant les modalités de participation seront annoncés sous peu;

Accès à la documentation sur le projet : Site Web du BAPE; Centre de consultation temporaire situé à la bibliothèque Armand-Frappier, succursale Valleyfield au 80, rue Saint-Thomas, Salaberry-de-Valleyfield (version papier et accès Web).



