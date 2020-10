Période de consultation publique

OTTAWA, ON, le 13 oct. 2020 /CNW Telbec/ - L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a accepté une description initiale de projet pour le projet d'agrandissement de Deltaport - quatrième poste d'amarrage, situé à Delta, en Colombie-Britannique.

L'Agence invite maintenant le public et les groupes autochtones à examiner le résumé de la description initiale du projet et à fournir des commentaires sur le projet. Les commentaires reçus aideront l'Agence et le Bureau d'évaluation environnementale (BEE) de la Colombie-Britannique à préparer un sommaire conjoint des questions et de la mobilisation pour le projet. Une fois terminé, le sommaire conjoint des questions et de la mobilisation sera fourni au promoteur, GCT Canada Limited Partnership, pour éclairer les prochaines étapes du processus.

Le projet est assujetti à la fois à la Loi sur l'évaluation d'impact (loi fédérale) et à l'Environmental Assessment Act (loi provinciale) de la Colombie-Britannique. Comme il est décrit dans l'entente de collaboration sur l'évaluation d'impact entre le Canada et la Colombie-Britannique, l'Agence et le BEE travaillent en collaboration à l'étape initiale de l'examen du projet.

Les circonstances uniques découlant de la crise de la COVID-19 ont présenté des défis aux approches habituelles en matière de mobilisation significative du public et de consultation des Autochtones. L'Agence et le BEE continuent d'évaluer la situation avec les principaux participants, d'ajuster les activités de consultation et de mobilisation en conséquence et d'offrir la souplesse permettant de prioriser la santé et la sécurité de tous les Canadiens.

Le public est invité à formuler des commentaires

Les commentaires ne doivent être présentés qu'une seule fois, à l'Agence ou au BEE, pour être pris en compte dans le cadre des évaluations d'impact provinciale et fédérale.

La période de consultation se déroulera du 13 octobre au 27 novembre 2020 à minuit, heure du Pacifique.

Vous pouvez envoyer vos commentaires écrits en ligne, dans l'une ou l'autre des langues officielles, en vous rendant sur la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 81010), ou en visitant le site Web du BEE à projects.eao.gov.bc.ca (en anglais seulement).

Les commentaires que recevront l'Agence et le BEE seront publiés en ligne.

Des sessions d'information virtuelles auront lieu pendant la période de consultation publique.

Pour en savoir plus sur le projet, le processus d'examen fédéral et les autres façons de présenter des commentaires à l'Agence, visitez canada.ca/aeic.

