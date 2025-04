Projet Avalanche - Action concertée pour lutter contre la fraude liée à l'investissement dans les cryptoactifs

MONTRÉAL, le 23 avril 2025 /CNW/ - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a participé les 11 et 12 mars derniers au projet Avalanche, une opération mise sur pied par la BC Securities Commission (BCSC) afin de perturber et de prévenir la fraude liée à l'investissement dans les cryptoactifs à l'échelle canadienne et internationale. L'opération portait plus précisément sur l'hameçonnage par consentement, qui est souvent relié à la fraude connue sous le nom de pig butchering.

Le projet Avalanche

Le projet Avalanche a réuni des experts et enquêteurs de l'Alberta Securities Commission, de l'AMF, de la BCSC, de la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario, des services de police de Delta et de Vancouver, de la Gendarmerie royale du Canada et des services secrets américains.

L'opération visait à :

Identifier des portefeuilles de cryptos canadiens piratés par des fraudeurs;

Informer les victimes détentrices de ces portefeuilles;

Accompagner celles-ci pour tenter de récupérer leurs cryptos et prévenir des dommages supplémentaires.

Au total, 89 victimes ont été contactées et soutenues par téléphone ou par courriel. Les portefeuilles identifiés lors de l'opération avaient déjà été vidés de leurs cryptoactifs pour une valeur estimée à 4,3 millions de dollars. En intervenant rapidement et au bon moment, l'AMF et ses partenaires ont ainsi pu prévenir des pertes additionnelles, puisque plusieurs victimes s'apprêtaient à investir de nouveau dans leurs portefeuilles piratés.

Un type de fraude très présent

Les fraudes à l'investissement dans les cryptoactifs sont de plus en plus sophistiquées. À partir de l'étranger, les fraudeurs diffusent des publicités manipulatrices sur les médias sociaux et des sites Web d'apparence professionnelle. Ils utilisent aussi des technologies de plus en plus complexes pour tromper leurs cibles, comme l'hypertrucage, ou deepfake.

Dans le cas de l'hameçonnage par consentement, la victime approuve de fausses requêtes très réalistes et accorde l'accès à son portefeuille de cryptoactifs à des fraudeurs. Ceux-ci sont alors en mesure de s'approprier et de déplacer les cryptos qui s'y trouvent.

Nous vous recommandons la plus grande vigilance et nous vous invitons fortement à vous renseigner sur les fraudes à l'investissement dans les cryptoactifs. Nous vous rappelons également l'importance de partager vos connaissances avec vos proches, particulièrement ceux pourraient être vulnérables à la fraude, afin de les aider à se protéger.

