Le gouvernement du Canada termine l'évaluation d'impact du projet de route d'approvisionnement Webequie

OTTAWA, ON, le 25 juin 2026 /CNW/ - Aujourd'hui, le gouvernement du Canada a publié une déclaration de décision concernant le projet de route d'approvisionnement Webequie, en Ontario, dans laquelle il a été déterminé que, dans les secteurs de compétence fédérale, les avantages de ce projet l'emportent sur les effets négatifs potentiels recensés. La décision permet au projet d'aller de l'avant et a été éclairée par le rapport d'évaluation d'impact fondé sur des données scientifiques, le savoir autochtone et des consultations auprès du public et des Autochtones.

Le projet, une route toutes saisons de 107 kilomètres reliant l'aéroport de Webequie et la région de McFaulds Lake, dans le nord de l'Ontario, devrait offrir des possibilités économiques et résoudre les défis persistants en matière de connectivité auxquels font face la Première Nation de Webequie et d'autres communautés autochtones éloignées. La route d'approvisionnement en gravier à deux voies proposée améliorerait le transport et offrirait des possibilités futures d'installation de lignes de transport d'électricité et d'infrastructures à haut débit.

Le gouvernement du Canada s'est engagé à faire en sorte que des propositions comme celle-ci aillent de l'avant d'une manière durable tout en protégeant l'environnement et les droits des Autochtones. Au total, 16 communautés autochtones ont participé au processus d'évaluation d'impact. Les consultations de la Couronne menées auprès de ces communautés ont permis de définir des mesures d'atténuation et des exigences en matière de suivi pour traiter des effets négatifs sur les peuples autochtones ainsi que des répercussions potentielles sur les droits reconnus et confirmés par l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. Le gouvernement du Canada s'est engagé à travailler avec les communautés autochtones d'une manière qui fait progresser la réconciliation, respecte les droits et les cultures des peuples autochtones et assure l'intégration du savoir autochtone dans les évaluations.

Par conséquent, la déclaration de décision fédérale publiée aujourd'hui établit des conditions juridiquement contraignantes auxquelles le promoteur doit se conformer pendant toute la durée de vie du projet, et qui visent à prévenir et à réduire les effets négatifs relevant de la compétence fédérale sur les peuples autochtones qui vivent dans la région et en utilisent les ressources, ainsi que les effets sur l'environnement. Ces mesures contribueront à réduire les répercussions sur leur santé, leurs conditions socioéconomiques, leur patrimoine physique et culturel ainsi que sur l'usage courant des terres et des ressources à des fins traditionnelles. Les mesures visent également à réduire les effets négatifs sur les poissons et leur habitat, sur les terres domaniales et sur les oiseaux migrateurs. Les conditions énoncées dans la déclaration de décision comprennent également des programmes de suivi pour le projet. À titre d'exemple, le promoteur doit élaborer en consultation avec les groupes autochtones un programme de suivi des effets du projet sur les espèces sauvages d'importance pour les groupes autochtones, notamment le caribou. De plus, le promoteur devra surveiller ces effets et mettre en œuvre toute mesure d'atténuation supplémentaire fondée sur les résultats de la surveillance.

Le gouvernement du Canada remercie tous les participants pour leurs commentaires et leur collaboration tout au long du processus d'évaluation d'impact. L'évaluation du projet a grandement bénéficié de l'intégration du savoir autochtone et de la participation des communautés autochtones du nord de l'Ontario, ainsi que de la participation du public et de l'information ou des connaissances spécialisées fournies par les autorités fédérales et les ministères provinciaux, notamment grâce à l'évaluation coordonnée entre l'AEIC et le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario tout au long de l'évaluation. Il incombe au promoteur d'obtenir toutes les autorisations et tous les permis nécessaires.

Faits en bref

L'AEIC a travaillé en étroite collaboration avec le ministère de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l'Ontario pour coordonner, dans la mesure du possible, les processus d'évaluation fédéraux et provinciaux, y compris l'échange d'information. De plus, l'expertise scientifique et technique a été fournie au cours de l'évaluation par Environnement et Changement climatique Canada, Pêches et Océans Canada, Santé Canada, Services aux Autochtones Canada, Ressources naturelles Canada, Agence de la santé publique du Canada, Transports Canada et Femmes et Égalité des genres Canada.

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SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Personnes-ressources : Keean Nembhard, Attaché de presse Cabinet de la ministre de l'Environnement, du Changement climatique et de la Nature, 343-552-2387, [email protected]; Relations avec les médias, Agence d'évaluation d'impact du Canada, [email protected]