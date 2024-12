OTTAWA, ON, le 2 déc. 2024 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AEIC) mène une évaluation environnementale fédérale pour le projet aurifère Springpole, une mine d'or et d'argent à ciel ouvert située au nord-est de Red Lake, en Ontario.

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à soumettre leurs commentaires sur les effets environnementaux potentiels du projet et les mesures proposées pour prévenir ou atténuer ces effets, comme décrit dans le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être soumis en ligne en visitant la page d'accueil du projet sur le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80149). Le résumé de l'étude d'impact environnemental du promoteur est également disponible sur le Registre. Les participants qui souhaitent soumettre leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer avec l'AEIC en écrivant à l'adresse suivante :

[email protected].



Soumettez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 10 janvier 2025, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne et feront partie du dossier du projet.

Séances d'information en ligne

L'AEIC invite les peuples autochtones et le public à participer à une séance d'information sur Zoom pour en apprendre davantage sur le projet, le processus d'évaluation environnementale, le résumé de l'étude d'impact environnemental et la façon de présenter des commentaires par le biais du Registre.

Le 11 décembre 2024, de 13 h à 14 h 30 HC (en anglais)

Le 12 décembre 2024, de 18 h à 19 h 30 HC (en anglais)

Pour de plus amples renseignements sur la façon de participer à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet et cliquer sur « Séances d'information. » Une séance en français est disponible sur demande. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'AEIC à l'adresse courriel du projet mentionnée ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres possibilités de participation?

Il s'agit de la troisième des quatre périodes de consultation publique officielles dans le cadre du processus d'évaluation environnemental du projet. Les commentaires reçus au cours de cette période de consultation aideront l'AEIC à préparer une version provisoire du rapport d'évaluation environnementale du projet et contribueront à éclairer les prochaines étapes de l'évaluation fédérale.

Restez à l'affût en suivant l'AEIC sur X (anciennement Twitter) : @AEIC_IAAC #AurifèreSpringpole ou abonnez-vous aux notifications du Registre.

Quel est le projet proposé?

First Mining Gold Corp. propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une mine d'or et d'argent à ciel ouvert et d'une usine métallurgique sur place, à environ 110 kilomètres au nord-est de Red Lake, en Ontario. Tel qu'il est proposé, le projet aurifère Springpole aurait une capacité de production de minerai de 60 000 tonnes par jour pendant la durée de vie de la mine, estimée à 11 ans. L'usine métallurgique sur place aura une capacité d'admission de minerai de 44 000 tonnes par jour et serait exploitée pour une période de 12 ans.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'AEIC en écrivant à [email protected] ou en composant le 343-549-3870.