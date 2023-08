OTTAWA, ON, le 17 août 2023 /CNW/ -

Que se passe-t-il?

Kinross Gold Corporation propose le projet aurifère Great Bear, une nouvelle mine aurifère et usine de traitement située à 23 kilomètres au sud-est de Red Lake, en Ontario. L'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) invite le public et les peuples autochtones de prendre connaissance du résumé de la description initiale du projet et de fournir des commentaires sur le projet proposé. Cette rétroaction permettra à l'Agence de préparer un sommaire des questions et décider si le projet devrait faire l'objet d'une évaluation d'impact.

Comment puis-je participer?

Les commentaires doivent être présentés en ligne à partir de la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 85832). Le résumé de la description initiale du projet est également disponible dans le Registre. Les participants qui souhaitent fournir leurs commentaires dans un format différent peuvent communiquer par courriel avec l'Agence en écrivant à [email protected].

Présentez vos commentaires en ligne dans l'une ou l'autre des langues officielles d'ici le 18 septembre 2023, à 23 h 59. Tous les commentaires reçus seront affichés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Une aide financière sera offerte aux participants admissibles pendant cette période de consultation, et les détails seront annoncés sous peu dans le Registre. L'Agence remboursera rétroactivement les participants admissibles pour leur participation à cette première période de consultation publique.

Séances d'information virtuelles

L'Agence invite le public et les peuples autochtones à participer à l'une des séances d'information virtuelles sur Zoom pour en apprendre davantage sur le projet, le processus d'évaluation d'impact et la façon de présenter des commentaires sur le résumé de la description initiale du projet.

Séance en français

Le 31 août 2023, de 13 h 30 à 15 h 00 (HE)

S é ances en anglais

Le 31 août 2023, de 10 h 30 à 12 h 00 (HE)

Le 6 septembre 2023, de 18 h 30 à 20 h 00 (HE)

Pour obtenir des renseignements sur les modalités de participation à une séance, veuillez consulter la page d'accueil du projet dans le Registre. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec l'Agence en utilisant l'adresse courriel du projet ci-dessus.

Y aura-t-il d'autres occasions de participer?

Il s'agit de la première période de consultation publique du gouvernement fédéral pour le projet. Si l'Agence détermine qu'une évaluation d'impact fédérale est requise, le public et les peuples autochtones auront d'autres occasions de formuler des commentaires au cours du processus d'évaluation d'impact.

Restez à l'affût en suivant l'Agence sur X (anciennement Twitter) : @AEIC_IAAC #AurifèreGreatBear

Quel est le projet proposé?

Kinross Gold Corporation propose la construction, l'exploitation, la désaffectation et la fermeture d'une nouvelle mine aurifère à ciel ouvert et souterraine avec une usine de traitement, située à 23 kilomètres au sud-est de Red Lake, en Ontario. Comme proposé, le projet aurifère Great Bear inclurait trois exploitations à ciel ouvert et produira jusqu'à 60 000 tonnes de minerai par jour, tandis que l'usine pourrait traiter jusqu'à 15 000 tonnes de minerai par jour. Le projet serait en exploitation pendant environ 20 ans.

SOURCE Agence d'évaluation d'impact du Canada

Renseignements: Pour les demandes de renseignements des médias, veuillez communiquer avec l'équipe des relations avec les médias de l'Agence en écrivant à [email protected] ou en composant le 343-549-3870