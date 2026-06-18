Projet Acadie : les 26 logements modulaires hautement préfabriqués pour familles et personnes seules sont déjà installés

MONTRÉAL, le 18 juin 2026 /CNW/ - Le gouvernement du Québec, la Ville de Montréal, la Coopérative d'habitation Monde-Uni, le consortium Magil-Tisseur ainsi que Les Industries Bonneville ont souligné une étape majeure dans l'avancement du chantier de logements modulaires hautement préfabriqués du projet Acadie. L'immeuble, une fois complété, comprendra 17 studios pour des personnes seules et 9 logements pour des familles. Situé au 7965, boulevard de l'Acadie, à Montréal, ce chantier représente un investissement de plus de 10,1 M$. L'entrée des locataires est prévue pour octobre 2026.

Cet événement a eu lieu en présence de la ministre responsable de l'Habitation, Mme Karine Boivin Roy. Elle était accompagnée de de la responsable de l'habitation au comité exécutif de la Ville de Montréal, Mme Caroline Braun, de la directrice générale du groupe CDH, Mme Murielle Kwendé, de la secrétaire de la Coopérative d'habitation Monde-Uni, Mme Isabelle Larrivée, du vice-président, projets collaboratifs, de Magil Construction, M. Jérôme Nombalais, du président et chef de la direction de Tisseur, M. Yannick Tisseur, et de la directrice exécutive, Immobilier et Construction des Industries Bonneville, Mme Gabrielle Bonneville.

Le gouvernement du Québec investit dans ce chantier plus de 3,7 M$ par l'entremise du Programme d'habitation abordable Québec de la Société d'habitation du Québec (SHQ). Cette somme découle de l'Entente Canada-Québec concernant le Fonds pour accélérer la construction de logements (FACL) du gouvernement du Canada et des investissements équivalents annoncés par le gouvernement du Québec. Quant à la Ville de Montréal, elle alloue à l'organisme plus de 1,9 M$. Un prêt hypothécaire complète le montage financier.

Ce chantier s'inscrit dans le premier appel de projets visant la construction de logements modulaires hautement préfabriqués. Lancé en janvier 2025, ce dernier avait permis à la SHQ de sélectionner 5 consortiums et d'autoriser la réalisation de 11 projets. Pour le projet Acadie, c'est le consortium Magil-Tisseur qui a été retenu, tandis que Les Industries Bonneville ont été mandatées pour la fabrication des modules.

Cinq projets retenus dans le cadre du 2e appel de projets

Par ailleurs, en septembre 2025, la SHQ a lancé un 2e appel de projets de logements modulaires hautement préfabriqués. Au terme du processus de sélection, voici les cinq projets retenus :

Nom du projet Demandeur Municipalité Région Nombre de logements Wilfrid-Hamel phase 2 SOCIALIM Québec Capitale-Nationale 24 CHOQUETTE HABITATIONS MASKA Saint-Hyacinthe Montérégie 72 Les immeubles Saint-Marc (phase 2) Hébergement Plus Saguenay Saguenay-Lac-Saint-Jean 24 Coopérative d'habitation la Grande Ourse Coopérative d'habitation la Grande Ourse Val-David Laurentides 24 Les Habitations Marcel St-Pierre Projets Immobiliers MSP Rivière-du-Loup Bas-Saint-Laurent 48 Total 192

Une base solide pour construire mieux

Grâce à cette méthode de construction, de belles avancées ont été réalisées sur le plan technologique. Il est notamment possible de croire que les solutions immobilières de référence développées permettront aussi de mieux anticiper les risques, d'accélérer les délais de réalisation et de renforcer la prévisibilité des projets. Également, elles mèneront à des bonifications du Programme d'habitation abordable Québec.

Parallèlement, l'industrie a su s'adapter en développant ses propres projets. Cette maturité accrue se traduit par une plus grande autonomie, une meilleure compréhension des enjeux de productivité et une collaboration exemplaire des partenaires concernés. Grâce à cette évolution, plusieurs autres logements modulaires pourront sortir de terre plus rapidement, contribuant à répondre aux besoins croissants en habitation.

Citations :

« Pour construire plus rapidement, nous devons penser autrement et faire évoluer nos pratiques. Ce chantier témoigne de cette volonté. La méthode de construction de logements modulaires hautement préfabriqués démontre la démarche proactive et collaborative qui s'opère pour accroître l'offre de logements abordables partout au Québec. Cette nouvelle façon de faire est une solution supplémentaire pour répondre aux besoins en habitation des ménages québécois. Félicitations à tous les partenaires impliqués dans ce projet innovant! »

Karine Boivin Roy, ministre responsable de l'Habitation

« Ce projet de logements modulaires hautement préfabriqués à Montréal démontre qu'en misant sur l'innovation et la collaboration, notre gouvernement parvient à accélérer la réalisation de logements abordables tout en répondant aux besoins des communautés. Je suis fière de voir cette nouvelle approche prendre forme et contribuer à bâtir des milieux de vie de qualité pour les citoyens de la métropole. Chapeau aux partenaires qui contribuent à faire avancer cet important projet. »

Chantal Rouleau, ministre responsable de la Solidarité sociale et de l'Action communautaire et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

« La crise de l'abordabilité du logement nous oblige à construire plus rapidement et différemment. Ces logements préfabriqués démontrent le sentiment d'urgence et la collaboration nécessaire pour loger plus de Montréalaises et de Montréalais, plus rapidement. Félicitations à tous les partenaires mobilisés dans ce projet innovant qui apportera plus de stabilité aux familles et aux personnes qui y trouveront un toit. »

Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal

« Dans un contexte où la crise du logement exige des réponses ambitieuses et structurantes, la mobilisation de tous les acteurs est essentielle. Dans ce projet, la coopérative Monde-Uni, la Ville de Montréal et la SHQ ont chacune joué un rôle déterminant. L'intégration de logements modulaires hautement préfabriqués, fruit de la vision de la SHQ, représente une approche novatrice et particulièrement prometteuse pour accélérer le développement de logements communautaires de qualité. Le Groupe CDH est fier d'avoir contribué à la concrétisation de cette initiative, qui pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de projets d'habitation plus rapides à déployer, tout en répondant aux besoins des communautés. »

Murielle Kwendé, directrice générale du groupe CDH

« Pour la Coopérative d'habitation Monde-Uni, ce projet représente bien plus qu'une construction : il est l'aboutissement d'une mobilisation citoyenne amorcée il y a plus de dix ans par des résidentes et résidents de Parc-Extension. Dans un contexte où la rareté et le coût élevé des logements fragilisent de nombreux ménages, nous sommes fiers de voir prendre forme un projet qui offrira des logements dignes, accessibles et adaptés aux besoins de notre communauté. Cette réalisation a été rendue possible grâce à l'engagement des locataires, à la collaboration des différents paliers de gouvernement et à l'appui de partenaires déterminés à faire avancer des solutions concrètes. Nous espérons que ce projet sera le premier d'une longue suite au service des familles et des ménages qui en ont le plus besoin. »

Isabelle Larrivée, secrétaire de la Coopérative d'habitation Monde-Uni

« Ce projet démontre que réunir très tôt l'ensemble des partenaires de l'acte de construire permet d'aligner les objectifs vers la réussite d'un projet innovant. La collaboration depuis la sélection du consortium jusqu'à la remise des clés permettra de construire des logements hautement préfabriqués en moins de 12 mois incluant l'émission du permis de construction. Cette réalisation ouvre la voie à une nouvelle façon de répondre à l'urgence du logement tout en assurant la qualité et la reproductibilité des solutions. Nous sommes fiers de faire partie des progrès accomplis chaque jour tous ensemble. »

Jérôme Nombalais, représentant de Magil-Tisseur et vice-président, projets collaboratifs, Magil Construction

« Magil-Tisseur est fier de mettre son savoir-faire au service d'un projet qui contribuera concrètement à améliorer l'accès à des logements abordables pour la communauté montréalaise. La construction modulaire s'impose comme un modèle d'avenir et nous permet de développer des solutions rapides, efficaces et reproductibles. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts afin d'agir comme un partenaire de confiance pour déployer ce type d'approche à l'échelle nationale. Nous souhaitons remercier la coopérative d'habitation Monde-Uni et la Société d'habitation du Québec pour leur confiance. »

Yannick Tisseur, président et chef de la direction, Tisseur

« Aujourd'hui, nous démontrons la force d'une approche qui combine l'expertise de l'industrie, les avantages de la préfabrication et la mobilisation des partenaires dès les premières étapes d'un projet. Le savoir-faire est là, l'écosystème est en place et les résultats sont concrets. Nous avons maintenant tout ce qu'il faut pour accélérer la réalisation de projets et construire à l'échelle des besoins en logement du Québec. »

Gabrielle Bonneville, directrice exécutive, Immobilier et Construction, Industries Bonneville

Faits saillants :

Jusqu'à 19 des ménages admissibles auront la possibilité de bénéficier du Programme de supplément au loyer Québec de la SHQ, ce qui leur permettra de limiter leur contribution au paiement du loyer à un montant correspondant à 25 % de leur revenu. Cette aide additionnelle est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Montréal.

Les multilogements sont de moyenne densité, de 24 ou de 36 logements, de 2 ou 3 étages. Ils comprennent des studios ou des logements de 1 ou 2 chambres à coucher, et les proportions de typologie peuvent varier légèrement selon les besoins.

Grâce aux initiatives déployées par la SHQ, 566 unités de logements modulaires hautement préfabriqués ont été sélectionnés à la suite des deux appels à projets, ce qui permettra la sortie de terre de nouvelles unités au cours des prochains mois et contribuera à accélérer de façon significative l'offre résidentielle sur le territoire.

À propos de la Société d'habitation du Québec

La SHQ œuvre à répondre aux besoins en habitation des Québécoises et des Québécois, notamment par l'accroissement, sur tout le territoire, de l'offre de logements pour les personnes à revenu faible ou modeste et pour celles ayant des besoins particuliers. Elle soutient ses partenaires dans les domaines de la construction et de la rénovation, de la gestion immobilière ainsi que de l'adaptation de domiciles. Elle offre également de l'aide financière directe à des ménages à faible revenu pour le paiement de leur loyer.

Pour en savoir plus sur ses activités, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.

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SOURCE Cabinet de la ministre responsable de l'Habitation

Source : Nicolas Gravel, Attaché de presse de la ministre responsable de l'Habitation, [email protected]; Information : Relations auprès des médias, Société d'habitation du Québec, [email protected]