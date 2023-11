Projection du film Je vous salue salope et table ronde pour dénoncer le cyberharcèlement des femmes

Québec, le 16 nov. 2023 /CNW/ - L'Assemblée nationale du Québec diffusera le film documentaire Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique de Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist le 21 novembre prochain. Le long-métrage, récompensé à de multiples reprises, aborde les violences subies en ligne par les femmes et leurs conséquences sur leur vie hors ligne.

L'activité, présentée par la présidente de l'Assemblée nationale, se veut l'occasion de conscientiser la population à cet enjeu bien réel pour les femmes.

« Des parlementaires ont vécu plusieurs attaques lors de la campagne électorale de 2022, surtout sur les médias sociaux. Nous avons été la cible de propos méprisants, certains portant même atteinte à notre intégrité physique », a déclaré la présidente de l'Assemblée nationale du Québec, Mme Nathalie Roy. Mme Roy ajoute que toute forme de violence doit être dénoncée, se disant aussi inquiète des conséquences de la cyberintimidation sur la participation des femmes à la vie démocratique.

Table ronde

Le grand public pourra également alimenter ses réflexions sur l'enjeu du cyberharcèlement à l'occasion d'une table ronde présentée après la projection. La coréalisatrice Léa Clermont-Dion et des panélistes chevronnées s'exprimeront sur la question.

« Il est important de discuter des violences faites aux femmes en ligne. Entamer ce dialogue à l'Assemblée nationale est un geste symbolique fort. J'espère que ces échanges pourront mettre de l'avant des solutions pour les prévenir », a mentionné Mme Léa Clermont-Dion.

Panélistes

Léa Clermont-Dion

Reconnue pour son engagement, Léa Clermont-Dion est auteure, cinéaste et coréalisatrice du documentaire Je vous salue salope. Titulaire d'un doctorat en science politique de l'Université Laval, elle est associée de recherche postdoctorale à l'Université Concordia.

Marwah Rizqy

Marwah Rizqy est députée de Saint-Laurent depuis 2018. Durant la campagne électorale de 2022, elle a été victime de harcèlement et de menaces de mort, une expérience éprouvante qui lui donne une vision singulière des sujets abordés lors de la table ronde.

Mireille Lalancette

Mireille Lalancette est professeure titulaire en communication politique et sociale à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est l'auteure du rapport La gestion par les élues et élus municipaux des actes et propos violents, haineux ou déplacés à leur égard, rédigé pour le ministère des Affaires municipales.

Louise Langevin

Louise Langevin est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Ses recherches ont trait notamment au féminisme, à la discrimination, au harcèlement sexuel et à la violence faite aux femmes.

Pour connaître les détails de la soirée :

Je vous salue salope - Assemblée nationale du Québec (assnat.qc.ca)

