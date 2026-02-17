Projection de l'oeuvre IRRADIUM : archéologie des mémoires 100e anniversaire de l'Institut du radium

MONTRÉAL, le 17 févr. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve tient à souligner un événement d'envergure qui se déroulera à la bibliothèque Maisonneuve durant la semaine de relâche à l'occasion du centième anniversaire de l'Institut du radium, notamment le samedi 28 février dans le cadre de Maisonneuve en lumière. En plus d'être mise en lumière, la façade de la bibliothèque se métamorphosera par la projection participative IRRADIUM : archéologie des mémoires du 28 février au 6 mars. Hybridant archives personnelles et mémoires collectives, cette oeuvre est une création d'Arthur Guillarme, allias artychot, en collaboration avec l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (AHMHM), l'école de francisation INICI, le Chic Resto Pop et la bibliothèque Maisonneuve

Le samedi 28 février : Maisonneuve en lumière

La première d'IRRADIUM, le 28 février de 17 h 30 à 23 h, fait partie de la programmation de la Nuit blanche du Festival Montréal en Lumière. Lors de cette journée spéciale, le vernissage de l'oeuvre sera précédé d'activités à la fois festives et éducatives : heure du conte, dessins et maquillage, visite guidée de la bibliothèque, atelier Lumière et laser avec les Neurones atomiques, la conférence 100 ans de l'Institut du radium avec l'AHMHM, et bien plus! Durant la soirée, toute la famille pourra également profiter d'animations ludiques et de chocolat chaud offert par le Chic Resto Pop. Du 1er au 6 mars, les projections gratuites auront lieu de 18 h à 23 h en façade de la bibliothèque Maisonneuve.

Mettre l'histoire en lumière

Pourquoi le nom IRRADIUM? Le nom de cette oeuvre interactive souligne le centième anniversaire de l'Institut du radium. La bibliothèque Maisonneuve a abrité ce premier centre de recherche et de traitement du cancer au Québec, fondé en 1922, de 1926 jusqu'à sa fermeture en 1967. Le titre fait ainsi écho à cette ancienne vocation de l'édifice, en plus d'évoquer l'illumination de la façade de la bibliothèque cet hiver. Par cette initiative, l'arrondissement continue de mettre en valeur la riche histoire et le patrimoine de l'Ancienne-Cité-de-Maisonneuve (site patrimonial classé en 2022).

« L'arrondissement est très heureux de souligner le centième anniversaire de l'Institut du radium, notamment par le dévoilement d'une œuvre exceptionnelle et rassembleuse, IRRADIUM. Je tiens à remercier l'artiste, Arthur Guillarme, artychot, ainsi que les membres de la population qui ont contribué à la création de ce projet artistique original. Je salue également l'engagement de l'Atelier d'histoire Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de l'école de francisation INICI et du Chic Resto Pop. Place à Maisonneuve en lumière, je souhaite de belles festivités à toutes et tous! », déclare la mairesse de l'arrondissement, Mme Chantal Gagnon.

IRRADIUM : un pont entre le passé et le présent

IRRADIUM : archéologie des mémoires est issue d'un projet de médiation culturelle en littératie numérique. Dirigée par Arthur Guillarme (artychot), artiste en mapping vidéo, l'oeuvre a pris racine lors de cinq ateliers de médiation offerts aux citoyen(ne)s en collaboration avec l'AHMHM et INICI. Intégrées au coeur du processus artistique, les personnes participantes étaient invitées à partager leurs souvenirs du quartier Hochelaga. Les créations, images et récits ainsi recueillis ont nourri l'artiste pour la projection participative de mapping sur la bibliothèque.

Interrogeant mémoire et perception, l'oeuvre qui découle de cette cocréation artistique et citoyenne met en lumière l'histoire industrielle et ouvrière d'Hochelaga, des trajectoires personnelles et familiales, et des récits reliés à la migration, aux solidarités de voisinage ou à la vie quotidienne passée.

Ce projet est réalisé grâce au soutien financier du gouvernement du Québec.

Deux expositions complémentaires

Du 16 février au 31 mai, l'exposition 100 ans de l'Institut du radium à Maisonneuve se tiendra à la bibliothèque Maisonneuve en collaboration avec l'AHMHM. Le public pourra découvrir in situ l'histoire du bâtiment et du premier centre québécois de recherche et de traitement du cancer installé en 1926 dans le bâtiment patrimonial de l'actuelle bibliothèque.

Puis, du 31 mars au 26 juillet, l'AHMHM et le Centre des mémoires montréalaises (MEM) présentent Lueur d'espoir? L'Institut du radium de Montréal contre le cancer portant sur la contribution de l'Institut du radium à l'histoire de la médecine moderne et à la lutte du cancer au Québec. Abordée sous l'angle de la tragédie, cette exposition redonne une présence sensible à celles et ceux qui ont porté l'Institut du radium, à leurs ambitions et à leurs conflits.

Consultez les nombreuses activités de la semaine de relâche offertes dans MHM.

