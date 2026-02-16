Le Fonds d'initiatives locales Guybourg-Haig-Beauclerk est reconduit pour trois ans avec une enveloppe de 445 000 $

MONTRÉAL, le 16 févr. 2026 /CNW/ - L'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et PME MTL Centre-Est sont heureux d'annoncer le retour du Fonds d'initiatives locales (FIL) Guybourg-Haig-Beauclerk pour une nouvelle édition triennale qui se déploiera de 2026 à 2028.

Grâce à la contribution de plusieurs partenaires, une enveloppe minimale de 445 000 $ sera investie sur trois ans, dont 140 000 $ dès 2026. Ce soutien permettra d'appuyer des projets à impact social, environnemental et économique dans le secteur Assomption Sud-Longue-Pointe au courant des trois prochaines années.

Les porteur(euse)s de projets et les citoyen(ne)s sont invité(e)s à déposer leur candidature d'ici le 16 avril 2026, en visitant ce lien.

« Investir dans l'Est, c'est une priorité pour notre administration. À travers le FIL, nous sommes fiers de contribuer à la réalisation de projets qui améliorent concrètement la qualité de vie de la communauté et le sentiment d'appartenance des entreprises du secteur. Nous sommes ravis de voir de nouvelles entreprises contribuer financièrement à ce projet rassembleur et soulignons à cet effet le travail de sollicitation exceptionnel mené par PME MTL Centre-Est. », affirme Madame Chantal Gagnon, mairesse de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve et responsable du développement économique et de l'économie verte.

Un levier concret pour la qualité de vie

Depuis sa création en 2023, le FIL a soutenu 23 projets grâce à une enveloppe globale de 500 000 $. Ces projets illustrent la capacité du FIL à générer des retombées concrètes dans le milieu, en favorisant le maillage entre la population, les organismes et les entreprises du secteur, tout en améliorant le cadre de vie.

Parmi les initiatives soutenues, la Coopérative de solidarité Polliflora a mobilisé la communauté autour de la biodiversité urbaine, notamment par l'aménagement de jardins pour pollinisateurs, des ateliers éducatifs et des distributions de végétaux. L'organisme CycloNordSud a encouragé la mobilité active en facilitant l'accès au vélo grâce à des sorties, des réparations gratuites et une distribution de vélos. Enfin, le Beauguy Boogie, organisé par OuiOutside avec des résident(e)s de Haig-Beauclerk, a rassemblé des centaines de personnes autour d'un mini-festival de quartier mettant en valeur la culture urbaine et le vivre-ensemble.

« Nous sommes très heureux de voir le FIL se poursuivre au-delà de sa première édition triennale. Cette reconduction confirme à quel point le milieu a besoin de projets porteurs et témoigne aussi de la volonté grandissante des entreprises du secteur de s'impliquer, parce qu'elles souhaitent faire partie de la solution », mentionne Étienne Beauchemin, responsable du Fonds d'initiatives locales et conseiller en développement durable chez PME MTL Centre-Est.

Partenaires financiers

La création du Fonds d'initiatives locales, initiée par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, est rendue possible grâce à la contribution financière de l'arrondissement, la Société des alcools du Québec (SAQ), l'Administration portuaire de Montréal, la Caisse Desjardins du Centre-Est de Montréal, La Vie en Rose, UAP et PME MTL Centre-Est.

Le Fonds d'initiatives locales demeure ouvert à de nouvelles contributions afin de soutenir davantage de projets porteurs dans Guybourg et Haig-Beauclerk. Contactez Étienne Beauchemin.

